Napoli | De Laurentiis scatenato | piazzato il COLPO!

Calciomercato Napoli - boom boom De Laurentiis : chiuso il secondo colpo dopo Verdi : Sono ore caldissime in casa Napoli, il presidente De Laurentiis continua senza sosta a muoversi sul mercato per accontentare tutte le richieste dell’allenatore Carlo Ancelotti. Per l’attacco è stato definito l’arrivo di Simone Verdi, si tratta di un calciatore di grande talento e che può regalare grosse soluzioni per il reparto offensivo.-- Ma non è finita, piazzato il secondo colpo in poche ore, questa volta per la difesa, è fatta ...

Verdi al Napoli / Ufficiale : Il calciatore firma e posa con De Laurentiis "Cinquanta sfumature di..." : Verdi al Napoli, Ufficiale: il calciatore passa dal Bologna agli azzurri. Arriva la firma e la foto di rito insieme al Presidente Aurelio De Laurentiis. ''Cinquanta sfumature di..."(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Napoli-Verdi - il colpo è ufficiale : c'è il tweet di De Laurentiis : Poco dopo le 21 il primo colpo dell'estate napoletana è divenuto anche ufficiale. Atteso e puntuale è arrivato il tweet del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis con tanto di foto mentre stringe ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto su Jorginho-Manchester City : Calciomercato Napoli – Sempre più vicina alla conclusione la trattativa tra il Napoli ed il Manchester City, la conferma arriva direttamente dal presidente De Laurentiis attraverso un’intervista rilascia al ‘The Sun’: “Non c’è ancora un accordo definitivo sul prezzo, ma negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando alla chiusura. Tutto può accadere, c’è anche la possibilità che il trasferimento si chiuda nei prossimi ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Jorginho-Manchester City? Si può chiudere nei prossimi giorni' : Quattro stagioni e mezzo in azzurro per Jorginho, una carriera letteralmente esplosa a Napoli anche e soprattutto grazie a Maurizio Sarri, che ne ha saputo valorizzare le caratteristiche fisiche e ...

Napoli - Hamsik vuole la Cina e supplica De Laurentiis : 'Lasciami andare' : Presidente, lasciami andare via. Titola così il Corriere dello Sport in edicola oggi, facendo il punto sulla situazione di mercato di Marek Hamsik . Il capitano del Napoli, parlando al telefono con il patron Aurelio De Laurentiis , avrebbe esplicitamente chiesto ...

Calciomercato - Tolisso : 'De Laurentiis mi telefonò per portarmi al Napoli' : Cresciuto nel Lione e passato al Bayern l'anno scorso per 41 milioni di euro, Tolisso ha svelato alla Gazzetta dello Sport di aver avuto la possibilità di trasferirsi in serie A : "Sono stato davvero ...

Rimpianto Napoli - rivelazione sorprendente di Tolisso : “ho parlato al telefono con De Laurentiis - ma…” : Corentin Tolisso ha svelato di aver parlato al telefono con Aurelio De Laurentiis durante il periodo al Lione, svelando però di aver rifiutato la proposta del Napoli per continuare il suo percorso di crescita in Francia Un Mondiale da giocare con la maglia della Francia, tanti avversari da affrontare sognando magari un trionfo che sarebbe davvero pazzesco. Corentin Tolisso ha voglia di stupire, vuole farlo con la sua talentuosa Nazionale, che ha ...

Napoli - cena Hamsik-De Laurentiis : l'addio è più vicino : Più giovane è invece Jasper Cillessen del Barcellona, 29 anni, che cerca una maglia da titolare: il Napoli è inserito dal quotidiano iberico Sport tra i suoi pretendenti anche se la clausola ...

Napoli - cena Hamsik-De Laurentiis : l'addio ora è più vicino : Più giovane è invece Jasper Cillessen del Barcellona, 29 anni, che cerca una maglia da titolare: il Napoli è inserito dal quotidiano iberico Sport tra i suoi pretendenti anche se la clausola ...

Napoli - Hamsik ha chiesto la cessione. De Laurentiis non fa sconti ai cinesi : "Niente sconti", Aurelio De Laurentiis lo ha detto con riferimento alla clausola da otto milioni che lega Maurzio Sarri al Napoli, ma lo ha ribadito pubblicamente, e ieri in privato, a Marek Hamsik ...

Napoli - escalation incredibile in 10 anni : il grande miracolo del presidente De Laurentiis - balzo nel Ranking Uefa - nessun club italiano è cresciuto così tanto : Una crescita impressionante per una della più importanti realtà del calcio italiano e non solo. Stiamo parlando del Napoli del presidente De Laurentiis, il numero uno azzurro è stato protagonista di un grande miracolo, quello di portare il Napoli ad alti livelli, anzi altissimi, dall’incubo della Serie C fino a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League. Il Napoli è il club italiano che è cresciuto di più nella ...

Svolta Napoli - il dopo-Reina è ad un passo : ecco la mossa di De Laurentiis : Napoli alle prese con la decisione importantissima in merito al portiere che difenderà i pali della squadra di Ancelotti nel dopo-Reina Il Napoli si sa, è alla ricerca di un portiere dopo il mancato rinnovo di Pepe Reina, anche a causa di divergenze con la proprietà, con De Laurentiis nello specifico. Nelle ultime settimane sembrava essere molto vicino l’arrivo di Rui Patricio, estremo difensore portoghese che si appresta a svincolarsi ...

Napoli - DE LAURENTIIS : "SARRI? NON SONO VENDICATIVO" / I motivi che hanno portato il patron verso Ancelotti : NAPOLI, De LAURENTIIS: “Sarri? Non SONO vendicativo”. E poi rivela un retroscena di calciomercato: “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho”. Su Carlo Ancelotti...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:32:00 GMT)