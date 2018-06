Napoli | alta tensione a scuola | le mamme accusano | ' Quella maestra picchia i nostri figli'

Migranti - Salvini chiude i porti | Malta : "Leggi violate" |De Magistris : "La nave a Napoli" : Dopo il no di Salvini a unapprodo italiano, la questione dei 629 profughi della nave è stata al centro del vertice digoverno a Palazzo Chigi. Il premier Conte ha chiamato il collegamaltese Muscat, che "non ha assicurato il soccorso umanitario".Il governo ha disposto l'invio di due motovedette con a bordodei medici

Migranti - Salvini chiude i porti | Malta : "Non spetta a noi" |De Magistris : "La nave a Napoli" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

Napoli-Ancelotti - adesso è realtà : le prime parole da allenatore azzurro : Napoli-Ancelotti, adesso è anche ufficiale. Il club azzurro piazza un colpo clamoroso, Sarri nonostante il percorso straordinario è già alle spalle, l’ex Bayern Monaco può adesso portare il club azzurro ancora più in alto. “Sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia”. Così, Carlo Ancelotti ha commentato anche sul suo profilo Instagram l’accordo per la panchina del Napoli, ...

Napoli - manifestazione ad alta tensione : scontri tra polizia e centri sociali in via Toledo : Momenti di tensione tra esponenti dei centri sociali e polizia all'ingresso del Banco di Napoli in via Toledo. Un manifestante del gruppo che stamattina è sceso in strada vestendo i panni...

Onorato : due nuove linee Tirrenia da Napoli per Catania e Malta : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Forte di una crescita record che nel primo quadrimestre del 2018 è stata superiore al 20% rispetto al corrispondente periodo del 2017 e della conquista di una rilevante quota di mercato più che doppia rispetto al 2016, il gruppo Onorato sferra con due nuove linee un’ulteriore offensiva sulla Sicilia. La nuova linea Catania-Napoli con 6 corse settimanali, tre in andata e tre in ritorno, contribuirà in modo ...

Juventus-Napoli - la corsa scudetto non è chiusa : i 5 motivi per cui Sarri può ancora ribaltare ogni pronostico : La 35^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo ed in particolar modo per la corsa scudetto. Tra mille polemiche la Juventus ha ottenuto il successo nella trasferta contro l’Inter, errori grossolani da parte dell’arbitro Orsato che ha condizionato nettamente l’andamento dell’incontro, mazzata mentale per gli azzurri che hanno dovuto fare i conti con la sconfitta sul ...

Juventus e Netflix - l'accordo che fa saltare lo scudetto al Napoli - : Una volta fuori dalla Champions League , vera grande priorità per il colosso dello streaming di vendere il prodotto al resto del mondo , ricordiamo infatti che la serie è trasmessa anche negli altri ...

Juventus - due minuti da scudetto : Higuain ribalta l'Inter e gela il Napoli : RILEGGI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D?Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Juventus: Buffon; Cuadrado,...

Cuadrado e Higuain ribaltano l'Inter : impresa scudetto. Vince la Juventus 3-2 - + 4 sul Napoli : TORINO - Al Meazza, il derby d'Italia va ai campioni: Vince 3-2 la Juventus al termine di un match fantasmagorico e ricco di colpi di scena. Tre punti pesantissimi che sanno tanto di scudetto, il ...

Vitor Hugo salta il Napoli : Tegola sulla Fiorentina in vista della partita con il Napoli, in programma domenica al Franchi: l'infortunio riportato ieri dal difensore Vitor Hugo nel corso della partitella d'allenamento contro il ...

Infortunato - Vitor Hugo salta il Napoli : ANSA, - FIRENZE, 27 APR - Tegola sulla Fiorentina in vista della partita con il Napoli, in programma domenica al Franchi: l'infortunio riportato ieri dal difensore Vitor Hugo nel corso della ...

Il medico che ha operato Napolitano : 'Passi da gigante - ma l'attenzione resta alta' : Difesa bipartisan da parte della politica e delle istituzioni, infatti, per Napolitano vittima degli haters.

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione Buffon-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...