MotoGp Yamaha | Rossi | «A Barcellona andrà meglio rispetto al Mugello»

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Valentino Rossi - il pragmatismo non basta più. Ora serve un aiuto concreto dalla Yamaha : Il weekend del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, si avvicina sempre di più. L’appuntamento del Mugello (Italia) ha lasciato spunti interessanti: la doppietta Ducati, con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), la caduta di Marc Marquez ed il podio di Valentino Rossi. Senza perderci nei discorsi relativi al mercato (passaggio di Lorenzo in Honda e di Andrea Iannone in Aprilia), parliamo di Valentino e delle ...

MotoGp Catalunya - Yamaha sulla pista giusta per tornare a vincere : 27° GP della top-class che si disputa al Circuito di Catalunya, il primo si svolse nel 1992 , un anno dopo la Formula 1, e da allora si è sempre corso a Montmeló. Solo Jerez , dal 1987, , Mugello , ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Spero di trovare di nuovo un buon feeling con la moto» : TORINO - Johann Zarco vuole tornare a lottare per il podio già nella gara del Montmelò, dopo due gare deludenti a Le Mans e Mugello: ' Il circuito di Catalunya è una pista fantastica e sono felice di ...

MotoGp - mercato. Pedrosa ad un bivio : Yamaha Satellite o tester KTM nel 2019 : Dani Pedrosa vaglia due possibilità concrete per "trovare nuovi stimoli" - come lui stesso ha dichiarato dopo l'uscita da casa Honda. La prima è continuare ad essere un pilota di MotoGP in un Team ...

MotoGp – Jarvis e il passaggio di Lorenzo in Honda : “un posto in Yamaha? Non avremmo dovuto pensarci due volte” : Lin Jarvis e la decisione di Jorge Lorenzo di passare in Honda: le parole del team director Yamaha Jorge Lorenzo sarà un pilota della Honda dalla prossima stagione: il maiorchino ha deciso di dire addio alla Ducati dopo più di un anno complicato, fatto di alti e bassi, per diventare nuovo compagno di squadra di Marc Marquez. Sembra quindi svanire l’idea di un nuovo team satellite della Yamaha, pronto a dare un posto a Jorge Lorenzo. ...

MotoGp - Lin Jarvis - Yamaha - : 'Riprendere Lorenzo? Non ci avremmo pensato due volte' : Su Lorenzo ha detto: 'Jorge è uno dei pochi pluricampioni del mondo in attività nel campionato MotoGP. Ha vinto cinque titoli mondiali. Pertanto, ci sono stati sforzi per farlo rimanere nel ...

MotoGp 2018 - giorni decisivi per il team Petronas-Yamaha : Il progetto del team satellite Yamaha sponsorizzato dalla Petronas continua anche senza Jorge Lorenzo, che ha preferito firmare con la Honda. In questi giorni, i vertici del colosso petrolifero malese ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «La scuderia deve fare di più per me» : ROMA - L'ottavo posto al Gp d'Italia lascia l'amaro in bocca a Maverick Viñales. Partito dalla prima fila, in terza posizione, il numero 25 della Yamaha, a fine gara, si è tolto qualche sasso ...

MotoGp - Viñales è una furia contro la Yamaha : “mi hanno promesso una moto per vincere - non per arrivare ottavo” : Maverick Viñales ha attaccato duramente la Yamaha, chiedendo spiegazioni circa il repentino cambiamento della moto dalle libere alla gara Se Valentino Rossi sorride per il terzo posto ottenuto al Mugello, Maverick Viñales è arrabbiatissimo per l’ottavo posto conquistato. Una gara difficilissima per lo spagnolo, costretto a guardare da lontano la lotta per la vittoria e a battagliare con Alvaro Bautista, non proprio tra i più veloci in ...

MotoGp 2018 - Valentino Rossi terzo al Mugello : 'Podio positivo - ma servono aiuti dalla Yamaha' : Valentino Rossi si gode il terzo posto ottenuto nel GP d'Italia dopo la pole da record e sale a 23 punti dalla vetta del Mondiale occupata da Marquez: "Questo podio è speciale. Vale la pena correre ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Valentino Rossi solido e coriaceo. Yamaha in difficoltà - ma Marquez è a soli 23 punti. Mondiale possibile? : Valentino Rossi non conosce il significato del verbo arrendersi, non molla davvero mai il colpo, rimane sempre in sella e riesce a domare anche le situazioni più complicate: un vero Leone, solido e coriaceo, che si esalta proprio nei momenti più difficili e che ottiene i migliori risultati quando tutto sembra impossibile. Il Dottore è stato davvero chirurgico al Mugello, ha confezionato una pole position magistrale (la 55esima in carriera, la ...

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - la Yamaha tallona la Honda - sale la Ducati. Gp Italia 2018 (Mugello) : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:02:00 GMT)

MotoGp - GP Italia 2018 : Valentino Rossi il mago. Fenomeno intramontabile - fa rinascere la Yamaha e incanta il Mugello : Ci sono campioni che non finiscono mai e più pensi che siano sul viale del tramonto e più loro sono pronti a smentirti. Il fuoco che hanno dentro è qualcosa di speciale e non lo si può tenere a freno. Facile uscire di scena quando si è al top, difficile volersi mettere in discussione ogni anno, nonostante un forziere di titoli mondiali alle spalle. È il caso di Valentino Rossi e della sua pole n.55 in carriera. Il più “anziano” a ...