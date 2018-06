MotoGp – Vinales non molla | “nonostante il risultato del Mugello siamo motivati”

MotoGp Yamaha - Viñales : «La scuderia deve fare di più per me» : ROMA - L'ottavo posto al Gp d'Italia lascia l'amaro in bocca a Maverick Viñales. Partito dalla prima fila, in terza posizione, il numero 25 della Yamaha, a fine gara, si è tolto qualche sasso ...

MotoGp - Viñales è una furia contro la Yamaha : “mi hanno promesso una moto per vincere - non per arrivare ottavo” : Maverick Viñales ha attaccato duramente la Yamaha, chiedendo spiegazioni circa il repentino cambiamento della moto dalle libere alla gara Se Valentino Rossi sorride per il terzo posto ottenuto al Mugello, Maverick Viñales è arrabbiatissimo per l’ottavo posto conquistato. Una gara difficilissima per lo spagnolo, costretto a guardare da lontano la lotta per la vittoria e a battagliare con Alvaro Bautista, non proprio tra i più veloci in ...

MotoGp - pagelle GP Mugello 2018 : Jorge Lorenzo stupisce - bene Dovizioso e Rossi - sparisce Vinales - Marquez dietro la lavagna : Si chiude un fine settimana del Gran Premio d’Italia del Motomondiale nel quale i colori italiani non sono stati in grado di centrare nemmeno una vittoria (l’anno scorso facemmo tre su tre) ma che ci ha comunque regalato grande spettacolo, colpi di scena, sorpresa, e cadute inaspettate. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle edizione Mugello ai protagonisti della gara della MotoGP con alcuni piloti che meritano voti altissimi, ...

MotoGp - Meregalli ‘boccia’ il warm up di Rossi e Viñales : “è un po’ falsato per un motivo ben preciso” : Maio Meregalli ha analizzato il warm up svolto questa mattina da Viñales e Rossi, sottolineando come sia stato un po’ falsato da un motivo preciso Dopo la pole position di Valentino Rossi di ieri, si è appena concluso il warm up di questa domenica mattina al Mugello. In questo primo ‘riscaldamento’ mattiniero il pilota più veloce è stato Andrea Iannone (velocissimo anche durante le prove libere del venerdì), seguito ...

MotoGp – Vinales - la prima fila al Mugello e il pericolo Rabat in Q1 : “se gli avessi concesso la scia…” : Maverick Vinales, la prima fila e quell’improvviso rallentamento in Q1 al Mugello: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha al termine delle qualifiche del Gp d’Italia Giornata positiva in casa Yamaha. Il sabato del Mugello ha regalato una speciale prima fila per i piloti del Team di Iwata. A far sognare tutto il pubblico italiano è la favolosa pole position di Valentino Rossi, che domani partirà davanti a tutti al Gp ...

MotoGp – Lorenzo - Vinales e Valentino Rossi su di giri : le impressioni a caldo dei piloti dopo le qualifiche del Mugello : Lorenzo, Vinales e Valentino Rossi parlano dopo le qualifiche del Mugello in vista del sesto appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

Diretta MotoGp Mugello 2018/ Qualifiche live : sorpresa Miller - è in Q2 assieme a Vinales! Pedrosa eliminato : Diretta MotoGp Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al Mugello: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:21:00 GMT)

MotoGp - Viñales soddisfatto dopo le prime libere : “la fiducia nella moto è tornata. Forcada? Nessun divorzio” : Felice e soddisfatto Maverick Viñales dopo la prima giornata di prove libere sul circuito del Mugello, lo spagnolo fiducioso in vista di qualifiche e gara Una seconda sessione di prove libere anomala, quella andata in scena oggi pomeriggio al Mugello. Le Fp2 del Gp d’Italia hanno visto sventolare ben due volte la bandiera rossa per alcuni inconvenienti in casa Ducati. A far preoccupare è stata la terribile caduta di Michele Pirro (QUI le ...

MotoGp - prove libere dal Mugello 2018 : 1° Iannone - 2° Vinales - 3° Marquez : 1 Jun 15:35 La Moto2 chiude il venerdì di libere: iniziati i 45 minuti in pista. 1 Jun 15:20 libere 2 MotoGP, la top ten: 1 A. Iannone 1:46.735 2 M. VI'ALES +0.387 3 M. Marquez +0.483 4 J. ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY prove libere live Fp1 : scivolata di Vinales! - GP Italia 2018 Mugello - : Diretta Motogp Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi delle sessioni , oggi 1 giugno, .

MotoGp – Jorge Lorenzo torna in Yamaha? Vinales non ha dubbi : “sarebbe molto utile” : Maverick Vinales ritrova la carica giusta ai test del Montmelò: lo spagnolo della Yamaha al Mugello con grande motivazione. E sulla possibilità di un ritorno di Lorenzo al team di Iwata… E’ iniziato il weekend del Mugello. I piloti dell a MotoGp sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia, iniziata subito con una caduta per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha è motivato a far bene davanti al ...

MotoGp – Vinales non si scoraggia : “affrontiamo un momento difficile - ma al Mugello non voglio deludere i fan” : Vinales non perde la fiducia in se stesso, nella moto e nel suo team nonostante il difficile momento che sta vivendo: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp d’Italia Se Valentino Rossi arriva al Mugello reduce dal positivo terzo posto di Le Mans, non può essere altrettanto sereno e rilassato il suo compagno di squadra Maverick Vinales, che invece arriva alla gara italiana da un momento difficile e ...