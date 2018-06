MotoGp – Lorenzo ha le idee chiare | “abbiamo una linea da seguire! Al Montmelò lotterò

MotoGp – Jorge Lorenzo non ha dubbi : “Valentino in Ducati? Ho fatto meglio di lui anche senza la vittoria al Mugello” : Jorge Lorenzo e il confronto con Valentino Rossi: il maiorchino non ha dubbi Jorge Lorenzo è riuscito, finalmente, ad ottenere la sua prima vittoria in Ducati. Dopo più di un anno fatto di duro lavoro e tante difficoltà, e soprattutto dopo un periodo che lo ha visto al centro del ‘gossip’ per il suo chiacchierato futuro (lontano dalla Rossa di Borgo Panigale), il maiorchino ha ritrovato il sorriso, al Mugello, davanti al pubblico ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo e Ducati separati in casa. Una minaccia interna per Andrea Dovizioso? : Il Motomondiale torna in Spagna per il GP di Catalogna. Barcellona sarà una tappa cruciale: Marc Marquez è reduce dallo zero del Mugello che ha riaperto la corsa per il titolo, che sembrava già nelle mani dello spagnolo. Ma la prossima gara sarà speciale anche per un altro pilota iberico, Jorge Lorenzo. Barcellona, infatti, sarà il primo appuntamento che il maiorchino correrà da “separato in casa” con la Ducati. Le speculazioni sul ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo ed il successo ‘triste’ di due anni fa : Il Circus delle due ruote si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, ancora con le emozioni forti del Mugello: la doppietta Ducati con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), il podio di Valentino Rossi e la caduta di Marc Marquez, che riapre i giochi del campionato. Dal 15 al 17 giugno si ricomincia: 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere con i centauri più veloci del mondo ed i tifosi ...

MotoGp – Jarvis e il passaggio di Lorenzo in Honda : “un posto in Yamaha? Non avremmo dovuto pensarci due volte” : Lin Jarvis e la decisione di Jorge Lorenzo di passare in Honda: le parole del team director Yamaha Jorge Lorenzo sarà un pilota della Honda dalla prossima stagione: il maiorchino ha deciso di dire addio alla Ducati dopo più di un anno complicato, fatto di alti e bassi, per diventare nuovo compagno di squadra di Marc Marquez. Sembra quindi svanire l’idea di un nuovo team satellite della Yamaha, pronto a dare un posto a Jorge Lorenzo. ...

MotoGp - Lin Jarvis - Yamaha - : 'Riprendere Lorenzo? Non ci avremmo pensato due volte' : Su Lorenzo ha detto: 'Jorge è uno dei pochi pluricampioni del mondo in attività nel campionato MotoGP. Ha vinto cinque titoli mondiali. Pertanto, ci sono stati sforzi per farlo rimanere nel ...

MotoGp – Lorenzo sposa la Honda - Valentino Rossi sorpreso : “avversario difficile per tutti. Nella tana del lupo? Dico che…” : Valentino Rossi ha parlato del passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Il trasferimento di Jorge Lorenzo ha sorpreso un po’ tutti all’interno del paddock di MotoGp, compreso Valentino Rossi, che non si sarebbe aspettato questo matrimonio tra il maiorchino e la Casa giapponese. / AFP PHOTO / TIZIANA FABI Una notizia improvvisa su cui il pesarese ha voluto soffermarsi, esprimendo il ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Lorenzo può lottare per il titolo» : ROMA - Il giorno dopo il doppio annuncio di Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'amministratore elagato di Borgo Panigale Claudio Domenicali: ' Vorrei innanzitutto ringraziare Jorge Lorenzo per l'impegno che ha profuso come pilota Ducati e in particolare per l'eccezionale ...

MotoGp : Lorenzo su Honda per scoprire la verità : Altro che storie, il vero Royal Weeding è stato celebrato al Mugello. Lorenzo che abbraccia la Honda è più sorprendente, inaspettato e forse anche insperato del matrimonio tra il Principe Harry e ...

MotoGp - le rivelazioni di Petrucci : “vado in Ducati per restarci. Lorenzo? La Honda aveva chiamato anche me” : Danilo Petrucci ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni dopo l’ufficialità del trasferimento alla Ducati Giornata di annunci e ufficialità quella di ieri, Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati hanno acceso il mercato piloti, condito anche dal rinnovo di Syahrin con la Tech3. Ore frenetiche ma anche dolci per il pilota della Pramac, che realizza finalmente il sogno di una vita, inseguito e conquistato a colpi di podi e ...

MotoGp - Claudio Domenicali : 'Ci aspettavamo di più da Jorge Lorenzo' : Jorge Lorenzo lascia la Ducati e abbraccia la Honda. Il pilota spagnolo affiancherà Marc Marquez per le stagioni 2019 e 2020. Al termine del Mondiale in corso, finirà quindi la storia d'amore tra lo ...

MotoGp 2018 - Lorenzo-Honda : i retroscena : Il pilota spagnolo è arrivato al Mugello con il contratto della Honda già firmato, per la precisione la trattativa è stata chiusa prima ancora di arrivare in Italia. Un'operazione molto rapida che è ...

MotoGp - è ufficiale : Petrucci alla Ducati e Lorenzo alla Honda : Tutta "made in Italy" la coppia di piloti della Ducati nel 2019. Dopo l'addio di Jorge Lorenzo, Ducati ha annunciato l'arrivo di Danilo Petrucci per la prossima stagione. "Posso solo...

MotoGp - quanti soldi guadagna Jorge Lorenzo con la Honda? Che riduzione di ingaggio! Marc Marquez il più ricco - poi Valentino Rossi : Jorge Lorenzo sarà in sella alla Honda nel corso del Mondiale MotoGP 2019. Il pilota spagnolo lascerà così la Ducati, con cui non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle ultime due stagioni (la prima vittoria è arrivata soltanto domenica scorsa al Mugello), e si accaserà alla scuderia giapponese con cui cercherà di tornare a vincere un titolo iridato dopo i tre conquistati con la Yamaha. La missione sarà molto complicata per il maiorchino ...