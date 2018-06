MotoGp Ducati | Dovizioso | «Stiamo lavorando bene e che siamo veloci»

MotoGp – Jorge Lorenzo non ha dubbi : “Valentino in Ducati? Ho fatto meglio di lui anche senza la vittoria al Mugello” : Jorge Lorenzo e il confronto con Valentino Rossi: il maiorchino non ha dubbi Jorge Lorenzo è riuscito, finalmente, ad ottenere la sua prima vittoria in Ducati. Dopo più di un anno fatto di duro lavoro e tante difficoltà, e soprattutto dopo un periodo che lo ha visto al centro del ‘gossip’ per il suo chiacchierato futuro (lontano dalla Rossa di Borgo Panigale), il maiorchino ha ritrovato il sorriso, al Mugello, davanti al pubblico ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Dovizioso - tutto è tornato possibile. Ducati competitiva - serve la perfezione fino a Valencia per sognare : Un anno fa, proprio in questi giorni, la sua stagione visse un’impennata decisa e rapida che lo portò a lottare fino all’ultima gara per contendere il titolo iridato della MotoGP a Marc Marquez. A dodici mesi di distanza sono presenti punti di contatto nei confronti della situazione del 2017, ma Andrea Dovizioso ha qualche ostacolo in più verso il suo grande obiettivo. Nella scorsa stagione arrivò una doppietta Mugello-Catalogna che ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Sarà bello essere in coppia con Dovizioso» : Lui è uno dei migliori piloti al mondo, cercherò di aiutarlo e lui aiuterà me '. CALENDARIO CLASSIFICA

MotoGp - Petrucci ha le idee chiare : “Ducati? Obiettivo raggiunto - ma con Dovizioso non saremo rivali” : Danilo Petrucci ha parlato del suo prossimo approdo al team ufficiale Ducati, sottolineando di voler impostare con Dovizioso un rapporto diverso dal solito Manca ancora tanto alla fine della stagione di MotoGp, ma Danilo Petrucci non può fare a meno di pensare di aver raggiunto l’Obiettivo di una vita. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Il pilota ternano infatti si è guadagnato la possibilità di guidare la Ducati ufficiale, prendendo il posto ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo e Ducati separati in casa. Una minaccia interna per Andrea Dovizioso? : Il Motomondiale torna in Spagna per il GP di Catalogna. Barcellona sarà una tappa cruciale: Marc Marquez è reduce dallo zero del Mugello che ha riaperto la corsa per il titolo, che sembrava già nelle mani dello spagnolo. Ma la prossima gara sarà speciale anche per un altro pilota iberico, Jorge Lorenzo. Barcellona, infatti, sarà il primo appuntamento che il maiorchino correrà da “separato in casa” con la Ducati. Le speculazioni sul ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Lorenzo può lottare per il titolo» : ROMA - Il giorno dopo il doppio annuncio di Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'amministratore elagato di Borgo Panigale Claudio Domenicali: ' Vorrei innanzitutto ringraziare Jorge Lorenzo per l'impegno che ha profuso come pilota Ducati e in particolare per l'eccezionale ...

MotoGp - le rivelazioni di Petrucci : “vado in Ducati per restarci. Lorenzo? La Honda aveva chiamato anche me” : Danilo Petrucci ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni dopo l’ufficialità del trasferimento alla Ducati Giornata di annunci e ufficialità quella di ieri, Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati hanno acceso il mercato piloti, condito anche dal rinnovo di Syahrin con la Tech3. Ore frenetiche ma anche dolci per il pilota della Pramac, che realizza finalmente il sogno di una vita, inseguito e conquistato a colpi di podi e ...

Clamoroso MotoGp - c’è ‘profumo’ di un nuovo incredibile biscotto : beffa per Valentino Rossi e Ducati? : Nuova beffa per Valentino Rossi? Situazione sempre più calda nelle ultime ore in MotoGp, a tenere banco è il campionato ma anche il mercato piloti. In particolar modo nelle ultime ore la notizie più importante è stata quella del passaggio alla Honda di Jorge Lorenzo. Nonostante navighi al quarto posto in classifica, Andrea Dovizioso è uno dei principali avversari di Marc Marquez e, nel resto della stagione, si troverà in casa colui che l’anno ...

MotoGp - Aleix Espargarò durissimo : “Pirro va squalificato e la Ducati dovrebbe pagare un’enorme penalità” : Secondo Aleix Espargaro, Pirro dovrebbe essere squalificato per essere sceso in pista senza l’air-bag in occasione del terribile incidente occorsogli al Mugello-- a frenata, la ruota posteriore che si blocca e lo slancio verso l’alto, concluso con una botta terrificante contro l’asfalto. Un incidente pazzesco per Michele Pirro quello avvenuto nel corso delle FP2 del Gp del Mugello, una caduta rovinosa che sarebbe potuta costare carissima al ...

MotoGp - è ufficiale : Petrucci alla Ducati e Lorenzo alla Honda : Tutta "made in Italy" la coppia di piloti della Ducati nel 2019. Dopo l'addio di Jorge Lorenzo, Ducati ha annunciato l'arrivo di Danilo Petrucci per la prossima stagione. "Posso solo...

