Moto GP 18 | Recensione | Trailer e Gameplay

Recensione Motorola Moto G6 Plus : un vero Moto G (di quelli che funzionano alla grande) : Abbiamo provato Motorola Moto G6 Plus, un vero mostro del rapporto qualità/prezzo, uno smartphone eccellente sotto i 300 Euro a cui dovete dare una chance anche se non ne avete mai sentito parlare. L'occasione buona per farlo è seguire la nostra video Recensione.