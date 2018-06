Morbillo | casi in aumento in Europa | 25 morti nel 2018

Morbillo - picco dei casi a marzo : in Italia sono 805 da inizio anno : È picco dei casi di Morbillo dal primo gennaio al 31 marzo 2018. In questo periodo sono stati segnalati in Italia 805 casi, di cui 207 nel mese di gennaio, 272 nel mese di febbraio e 326 nel mese di ...

Vaccini - Rasi (EMA) : ogni anno evitano 2 - 7 milioni di casi di Morbillo : “ogni anno i Vaccini impediscono a 2,7 milioni di persone di contrarre il morbillo, a un milione di contrarre la pertosse e a due milioni di bambini di contrarre il tetano. Hanno sradicato il vaiolo e la polio, una terribile malattia che ha colpito milioni di bambini, in quasi tutti i Paesi del mondo. Nonostante questi fatti concreti, molti europei sono titubanti quando si tratta di vaccinare se stessi o i loro figli“: lo dichiara il ...

Vaccini - Morbillo : “Da Gennaio l’80% dei casi in Sicilia - Lazio - Calabria e Toscana” : I Vaccini sono uno strumento indispensabile per prevenire le malattie e un mezzo fondamentale per ridurre la disuguaglianza del livello di salute globale. L’immunizzazione rappresenta, infatti, una delle scoperte mediche di maggior successo ed economicamente vantaggiose che nella storia dell’umanita’ ha salvato piu’ vite. Basti pensare che, negli ultimi 50 anni, i Vaccini hanno salvato piu’ di 500 milioni di persone ...

Morbillo - 4 casi tra Modica e Ragusa : Non destano preoccupazione i 4 pazienti con Morbillo ricoverati nei reparti di malattie infettive a Modica e Ragusa. Asp avvia piano vaccinazione

Morbillo : monitorati quattro casi di polmonite a Ragusa : quattro casi di polmonite a Ragusa come conseguenza di Morbillo. Non si tratta di emergenza o di contagi dalla comunita’ locale. Tutti e quattro i pazienti, ricoverati presso il reparto di malattie infettive degli ospedali di Ragusa e Modica, hanno riferito di essersi ammalati a seguito di permanenze per lavoro o studio a Catania e Messina. I pazienti sono stati trattati e sono in via di guarigione; sono stati attivati tutti i protocolli ...

Morbillo : 15 casi al Garibaldi di Catania - 2 pazienti a rischio : I pazienti affetti da Morbillo e ricoverati all’ospedale Garibaldi di Catania, dove la scorsa settimana un bimbo di 10 mesi è morto per complicanze, sono al momento 15: due di questi, ha reso noto ieri l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, “sono in condizioni di particolare fragilità“. I 15 pazienti sono ricoverati nei vari reparti di Malattie infettive e sono tutti in isolamento. L'articolo Morbillo: 15 casi ...

Morbillo : 15 casi al Garibaldi di Catania - due pazienti a rischio : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Sono 15 in tutto, in questo momento, i pazienti affetti da Morbillo e ricoverati all'ospedale Garibaldi di Catania, dove la scorsa settimana un bimbo di 10 mesi è morto per complicanze legate alla malattia. Due di loro, ha reso noto ieri l'assessore regionale alla Salu

Morbillo - Ricciardi(Iss) : “Casi record in Italia - 1 morto ogni 1000 persone” : La letteratura scientifica generale “indica una percentuale di un decesso per ogni circa 3.000 casi registrati di Morbillo, ma in Italia, nell’ultimo periodo, stiamo invece registrando una media di un decesso ogni mille casi: questo rappresenta un record mondiale in termini di casistica”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, a margine della presentazione del progetto ...

Morbillo - Ricciardi (ISS) : in Italia record di decessi - uno ogni mille casi : “Normalmente, ogni tremila casi di Morbillo c’è un morto, invece in Italia stiamo avendo addirittura un decesso ogni mille, un record mondiale dal punto di vista della casistica“: lo ha dichiarato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, a margine della presentazione a Roma del progetto “Abbiamo i numeri giusti”. “Probabilmente ciò è dovuto ad un combinato di aggressività del virus ...

Vaccini - casi di Morbillo in Sicilia : per Ricciardi (ISS) c’è un “problema acuto” : “In Sicilia non c’è un’emergenza morbillo, ma un problema acuto“, spiega Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità), in occasione della presentazione a Roma del progetto ‘Abbiamo i numeri giusti’, in riferimento ai recenti casi di morbillo registrati in Sicilia. “Quello che ci sconvolge è che ogni 3 mila casi di morbillo c’è un decesso. In Italia siamo arrivati, per un ...

Catania : casi Morbillo - assessore Sicilia convoca tavolo tecnico : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) - Si riunirà martedì prossimo a Palermo il tavolo tecnico convocato dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, per discutere dei casi di morbillo nell'Isola, dopo le recenti morti a Catania di un bimbo di 10 mesi e una 25enne. Al vertice parteciper

Bimbo di 10 mesi muore di Morbillo a Catania : in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio dell’anno : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Il Bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una ...