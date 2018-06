: +++LA #SPAGNA HA ESONERATO LOPETEGUI+++ Il presidente della Federazione spagnola: 'Siamo stati costretti a prendere… - Sport_Mediaset : +++LA #SPAGNA HA ESONERATO LOPETEGUI+++ Il presidente della Federazione spagnola: 'Siamo stati costretti a prendere… - chedisagio : Almeno ho deciso per chi tifare ai Mondiali. ???????????? - Eurosport_IT : Pazzesco in Spagna! E ora?!?! ?????? 'Ci siamo sentiti traditi' dopo la firma di Julen Lopetegui con il Real Madrid ??… -

Julenè statoto dal suo incarico di ct dellaa 48 ore dall'esordio mondiale col Portogallo.Lo ha annunciato il presidente della federcalcio iberica, Luis Rubiales, in una conferenza stampa congiunta condal ritiro russo di Krasnodar. A determinare questa improvvisa decisione l'annuncio a sorpresa del Real Madrid che martedì ha ufficializzato l' ingaggio per la prossima stagione di,sotto contratto con la federazione fino al 2020. Per la panchina dellafavorito Hierro su Celades(Di mercoledì 13 giugno 2018)