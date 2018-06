Mondiali | vengo dopo il ct | parte la Coppa del mondo | in panchina pochi nomi di prestigio

Sky - sarà un Calciomercato in stile western. Alessandro Bonan : "Non penso a Mondiali e concorrenza. I social? Vengono usati anche troppo" : Originali e differenti. Il Calciomercato di Sky riapre i battenti e si tuffa nell’universo western. Mai uguale agli altri e mai uguale a se stesso, il programma di Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio riparte lunedì 4 giugno (fino al 21 luglio, poi di nuovo dal 13 agosto), per una nuova edizione che tenterà ancora una volta di distinguersi per linguaggio e stile.sarà un’edizione accorciata, con la chiusura delle trattative fissata per il ...