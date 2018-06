Mondiali | Mosca sollecita le donne russe a non avviare relazioni con stranieri

Mondiali Russia 2018 - dal vecchio stadio Lenin alla tomba del “ragno nero” Yashin : Mosca raccontata attraverso il calcio : La collina Vorobiev è uno dei punti più alti di Mosca. Da lì, soprattutto con le luci artificiali della notte, si nota un’astronave enorme in mezzo a tanto verde. È lo stadio Luzhniki, in cui verrà inaugurato e si chiuderà il Mondiale di calcio 2018 con la finale del 15 luglio. Un impianto monumentale costruito in 450 giorni e dedicato a Lenin, inaugurato il 31 luglio 1956 in occasione delle Spartachiadi estive, i giochi olimpici riservati ...

Mondiali 2018 - la programmazione di Mediaset : apre al mattino Buongiorno Mosca - chiudono Balalaika su Canale 5 e Tiki Taka Russia su Italia 1 : Mondiali 2018 su Mediaset Con la partita inaugurale Russia-Arabia Saudita, iniziano ufficialmente i Mondiali 2018 di calcio, 21° edizione del torneo più importante riservato alle nazionali. E sulle reti Mediaset, che trasmetteranno tutte le 64 partite in chiaro, si accende una programmazione no-stop dedicata, dalle prime ore del mattino fino alla seconda serata. Mondiali 2018 in tv: la programmazione di Mediaset Ecco gli appuntamenti che ...

Russia 2018; Festa dei tifosi a Mosca per i Mondiali di calcio : Inizia lo sbarco pacifico dei tifosi in vista della 21esima edizione dei Mondiali di calcio, che si terranno in Russia da giovedì 14 giugno a domenica 15 luglio. Caroselli, bandiere e cori per le strade della capitale L'articolo Russia 2018; Festa dei tifosi a Mosca per i Mondiali di calcio sembra essere il primo su calcioWeb.

Tabellone Mondiali 2018 : tutti i possibili incroci dopo la fase a gironi. Il percorso verso la Finale di Mosca : I Mondiali 2018 di calcio si presentano come il grande evento sportivo dell’anno, l’appuntamento più importante dell’intera stagione che richiamerà l’attenzione di milioni di appassionati in giro per tutto il globo. La Russia ospiterà la rassegna iridata dal 14 giugno al 15 luglio, si preannuncia un mese di grande passione con le migliori 32 Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più ambito e ...

Mondiali : a Mosca inaugurata la Fan fest : ANSA, - Mosca, 11 GIU - La 'zona tifosi' , Fan fest, è stata inaugurata a Mosca in occasione dei Mondiali che si apriranno giovedì. Lo spazio, che ospiterà concerti e altri eventi per tifosi, è ...

Russia 2018 - Mondiali meno 3 : ora zitti e a Mosca : Probabilmente non ce ne siamo ancora accorti, perché in fondo non siamo coinvolti in via diretta e sentimentale. Ma forse non è inutile ricordarlo: giovedì comincerà il Mondiale. Giovedì? Quale ...

Mondiali - amb. a Mosca 'tiferò Russia' : Mosca, 08 GIU - "Non so onestamente quanto rimarrà in gioco, ma farò il tifo per la Russia" così l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano ha preso posizione in vista dei prossimi Mondiali ...

Mondiali Russia - l’Iran è già a Mosca : La nazionale iraniana è la prima ad arrivare in Russia a nove giorni dall’inizio dei Mondiali, secondo quanto comunicato dalla FIFA. “Essere in Russia è un sogno che diventa realtà per il calcio iraniano – ha dichiarato il ct Carlos Queiroz – Siamo qui per mantenere vivo quel sogno il più a lungo possibile e non vediamo l’ora di contribuire a rendere questi Mondiali i più belli di sempre”. I Mondiali in Russia ...

Mondiali calcio Russia 2018 : il tabellone. I possibili scenari e gli accoppiamenti dai gironi alla Finale di Mosca : I Mondiali 2018 di calcio si presentano come il grande evento sportivo dell’anno, l’appuntamento più importante dell’intera stagione che richiamerà l’attenzione di milioni di appassionati in giro per tutto il globo. La Russia ospiterà la rassegna iridata dal 14 giugno al 15 luglio, si preannuncia un mese di grande passione con le migliori 32 Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più ...

Mondiali Mosca - proteste contro'fan fest' : ANSA, - Mosca, 4 GIU - Un procedimento penale per vandalismo è stato aperto contro tre studenti dell'università statale di Mosca, colpevoli di aver protestato contro la "zona tifosi" , FIFA Fan Fest, ,...

Mondiali - a Mosca il FIFA World Museum : esposta anche la Coppa Rimet : E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dei Mondiali 2018. al via dal 14 giugno con la sfida tra i padroni di casa della Russia e l’Australia (ore 17). La manifestazione sarà certamente seguitissima anche da tutti gli appassionati italiani nonostante l’assenza della nostra Nazionale. Durante l’intera durata del torneo sarà possibile visitare Il […] L'articolo Mondiali, a Mosca il FIFA World Museum: esposta anche ...

Auto – Hyundai porta il FIFA World Football Museum™ a Mosca per i Mondiali : Durante la Coppa del Mondo 2018 Hyundai ospiterà presso lo “Hyundai Motorstudio” di Mosca una mostra speciale: la “FIFA World Football Museum Presented by Hyundai” Hyundai, Partner Ufficiale della FIFA World Cup Russia 2018, porterà il FIFA World Football Museum da Zurigo allo “Hyundai Motorstudio” di Mosca. La mostra celebra la Coppa del Mondo FIFA attraverso la passione e devozione dei tifosi e ne racconta la storia attraverso i giocatori ...