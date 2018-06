Mondiali | l’Iran compra gli scarpini in negozio | colpa dell’embrago

Mondiali Russia 2018 - l’Iran si ritrova senza scarpini : Nike ritira la fornitura dopo le sanzioni di Trump : Alcuni li hanno chiesti in prestito ai loro compagni di club, altri sono semplicemente andati in un negozio a comprarseli nuovi, come persone comuni. A pochi giorni dalla loro partita d’esordio ai Mondiali di Russia 2018, in programma venerdì 15 giugno contro il Marocco, i calciatori dell’Iran si sono ritrovati senza scarpini. Tutta colpa delle recenti sanzioni decise da Donald Trump contro Teheran, che hanno convinto la Nike a ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Iran ai raggi X. Girone di ferro - serve un’impresa : L’Iran è alla quinta partecipazione ai Mondiali, la seconda consecutiva (prima volta nella storia). Le precedenti apparizioni si sono verificate nel 1978, nel 1998, nel 2006 e nel 2014. La squadra persiana ha dominato l’ultimo Girone di qualificazione asiatico, vincendo sei gare e pareggiandone quattro. Rosa: Nove tra i convocati iraniani giocano in Patria, ma nessuno degli altri 14 calca i campi della nostra Serie A. I due giocatori ...

Mondiali Russia - l’Iran è già a Mosca : La nazionale iraniana è la prima ad arrivare in Russia a nove giorni dall’inizio dei Mondiali, secondo quanto comunicato dalla FIFA. “Essere in Russia è un sogno che diventa realtà per il calcio iraniano – ha dichiarato il ct Carlos Queiroz – Siamo qui per mantenere vivo quel sogno il più a lungo possibile e non vediamo l’ora di contribuire a rendere questi Mondiali i più belli di sempre”. I Mondiali in Russia ...

Mondiali - salta amichevole : l’Iran chiede danni alla Grecia : Tensioni internazionali e rivalità sportive si intrecciano in una disputa che coinvolge le federazioni calcistiche dell’Iran e della Grecia. Tutto nasce dall’annuncio da parte di Atene di rinunciare ad un’amichevole tra le due nazionali in programma a Istanbul a causa delle tensioni in corso tra Grecia e Turchia dopo una disputa di confine con arresto di soldati greci. Una decisione che ha indispettito la federazione di ...