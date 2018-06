Mondiali | Infantino | “il calcio conquisterà la Russia”

Mondiali : Putin - Infantino vero lottatore : Putin ha poi elogiato l'organizzazione per la sua fedeltà al principio dello "sport al di fuori della politica". Infine il presidente ha dato il benvenuto a tutti i tifosi arrivati in Russia per i ...

Mondiali - Infantino saluta la Russia : La novità è che domani verrà conquistata dal calcio, che da tempo ha conquistato il resto del mondo". Infantino ha ringraziato i cittadini Russi e gli organizzatori del torneo - che avrà inizio ...

Mondiali - Infantino saluta la Russia : La novità è che domani verrà conquistata dal calcio, che da tempo ha conquistato il resto del mondo". Infantino ha ringraziato i cittadini Russi e gli organizzatori del torneo - che avrà inizio ...

Gianni Infantino : 'Dopo Mondiali nuove regole per calcolare ranking Uefa' : Un nuovo sistema per calcolare il punteggio del ranking Fifa 'entrerà in vigore dopo il Mondial'. Lo annuncia il numero uno dell'organo di governo del calcio mondiale Gianni Infantino, che auspica che ...

Mondiali : Infantino - la Russia è pronta : 'Il Mondiale ha questapeculiarità, di poter cambiare la percezione di una nazione intutto il mondo. E la gente vedrà la Russia come un paesediverso, che vuole essere aperto e accogliere chi arriva'.

Mondiali - Infantino : “la Russia è pronta alla competizione” : “A una settimana dal via del Mondiale, posso dire che la Russia è pronta. E il mondo intero scoprirà il vero volto di questo Paese ospitale e festoso”. Lo dice il presidente Fifa, Gianni Infantino, in un’intervista sul sito della confederazione mondiale di calcio. “Il Mondiale ha questa peculiarità, di poter cambiare la percezione di una nazione in tutto il mondo. E la gente vedrà la Russia come un paese diverso, che ...

Mondiali : Infantino - la Russia è pronta : ANSA, - ROMA, 7 GIU - "A una settimana dal via del Mondiale, posso dire che la Russia è pronta. E il mondo intero scoprirà il vero volto di questo Paese ospitale e festoso". Lo dice il presidente Fifa,...

Infantino - intervista esclusiva al presidente FIFA : 'Mondiali senza Italia - viene da piangere. Ora lavorare' : Gianni Infantino , presidente della FIFA , è pronto a vivere il suo primo Mondiale da vertice della Federcalcio internazionale. Una Coppa del Mondo, però, al quale non parteciperà l'Italia. "Ci viene da piangere da un certo punto di vista. Il Mondiale senza Italia è difficile da immaginare, senza le maglie azzurre che hanno regalato tante ...

Mondiali - Infantino : “Russia pronta al 99%” : La Russia è “assolutamente pronta” a ospitare i Mondiali di calcio che si giocheranno dal 14 giugno al 15 luglio in 12 stadi: lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino incontrando il leader del Cremlino Vladimir Putin a Sochi, una delle 11 città russe che ospiteranno partite del torneo. “La Russia è assolutamente pronta a ospitare il mondo, a celebrare un’estate di feste qui, in questo bellissimo paese”, ...

Mondiali : Infantino - Russia pronta al 99% : ANSA, - MOSCA, 3 MAG - La Russia è "assolutamente pronta" a ospitare i Mondiali di calcio che si giocheranno dal 14 giugno al 15 luglio in 12 stadi: lo ha detto il presidente della Fifa Gianni ...

Mondiali : Infantino - Russia pronta al 99% : "La Russia è assolutamente pronta a ospitare il mondo, a celebrare un'estate di feste qui, in questo bellissimo paese", ha affermato Infantino precisando poi che la Russia è pronta "al 99% perché ...