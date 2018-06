Mondiali di Russia 2018 | tutti i modi per vedere le partite

wired

(Di mercoledì 13 giugno 2018) (Foto: pixabay.com /Ron Porter) Mille ore di messa in onda, tutte le 64trasmesse in chiaro e in diretta, “su qualsiasi piattaforma esistente”. Saranno 500 i professionisti coinvolti, tra giornalisti, conduttori e tecnici. Ogni partita sarà ripresa da 37 telecamere. L’offerta targata Mediaset per idiin televisione è pronta. “Tratteremo il torneo come non si è mai visto: in modo spettacolare, allegro e brillante”, ha assicurato Pier Silvio Berlusconi, vice presidente e amministratore delegato di Mediaset, presentando il palinsesto di. La manifestazione è in programma dal 14 giugno al 15 luglio. Il Biscione, che ha fatto il pieno di raccolta pubblicitaria, ha coinvolto ben quattro reti nella programmazione dell’evento. Canale 5, Italia 1 e Canale 20 saranno le protagoniste cone approfondimenti. ...