Mondiali 2026 in Usa-Canada-Messico

Fifa - i Mondiali 2026 vanno a Canada - Messico e Stati Uniti. Marocco battuto : Il Mondiale 2026, il primo a 48 squadre, si giocherà in Nord America: ha vinto la candidatura United, cioè Canada-Usa-Messico, con 134 voti, al primo scrutinio. Il 67% del totale , erano 203 i voti ...

I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America : Fra Canada, Stati Uniti e Messico: lo ha deciso stamattina la FIFA, che ha scartato la candidatura del Marocco The post I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America appeared first on Il Post.

Oggi la FIFA assegnerà l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 : La FIFA, l’organo che governa il calcio internazionale, assegnerà Oggi a Mosca l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026. Le due candidature in corsa sono quella del Marocco e quella unitaria presentata dai più importanti paesi del Nord America: Stati The post Oggi la FIFA assegnerà l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 appeared first on Il Post.

Mondiali : 2026 - 'Uefa voti Marocco' : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Domani l'assemblea della Fifa dovrebbe decidere l'assegnazione del Mondiale 2026, per cui sono in lizza il Marocco e il problematico trio Stati Uniti-Canada-Messico. Entrambi i ...

Mondiali 2026 : il 13 giugno la Fifa decide la sede : Il 13 giugno si conoscerà il nome del Paese organizzatore del Mondiale di calcio 2026 (il primo con 48 squadre): due le candidature in corsa, quella del Marocco e quella congiunta Usa-Canada-Messico. A calendarizzare il voto è stato oggi il Consiglio della Fifa che ha anche approvato una serie di novità riguardanti il ranking che, dal 15 luglio in poi, cioè a Coppa del Mondo finita, verrà stabilito in base a nuovi parametri, che daranno più ...

Beckham a favore candidatura Usa-Canada e Messico per Mondiali 2026 : La candidatura di Stati Uniti, Canada e Messico per ospitare la Coppa del mondo del 2026 piace all’ex stella del Manchester United David Beckham. “Vedremo cosa accadrà ma se si dovesse realizzare sarò sicuramente sugli spalti a tifare”, ha spiegato l’ex nazionale inglese. Per il primo mondiale a 48 squadre i tre paesi nordamericani dovranno superare la concorrenza del Marocco, la decisione verrà presa il prossimo 13 ...

USA - Messico e Canada a un passo dall’ottenere i Mondiali 2026 : I tre Paesi hanno ottenuto una valutazione migliore rispetto al Marocco nella presentazione della loro candidatura per ospitare la rassegna iridata. L'articolo USA, Messico e Canada a un passo dall’ottenere i Mondiali 2026 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.