Mondiale Endurance - Sabato il via alla 24 Ore di Le Mans

quattroruote

: DUNLOP SPORTSMART 2 MAX Grazie alla conoscenza acquisita durante il campionato mondiale #Endurance e lo sviluppo d… - ShopTyres : DUNLOP SPORTSMART 2 MAX Grazie alla conoscenza acquisita durante il campionato mondiale #Endurance e lo sviluppo d… - hondaitaliamoto : Il quarto atto del Mondiale Endurance ha visto trionfare le Fireblade SP2 del team F.C.C TSR Honda. Con la vittoria… - corsedimoto : 8h OSCHERSLEBEN FIM EWC - Le immagini della gara che potrebbe aver dato la svolta al Mondiale Endurance: emozioni… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) 24 Ore di Le: basta solo il nome per rievocare la grande storia della celeberrima corsa automobilistica che si disputa ogni anno sulliconico Circuit de la Sarthe, in Francia. Levento motoristico più atteso dellanno valido come seconda prova della Superseason WEC 2018/209 - inizierà16 giugno, per concludersi alle 15 della domenica.Lapice delle corse. Senza alcuna ombra di dubbio, la 24 Ore di Leè il non plus ultra per appassionati e addetti ai lavori. Il tracciato misura 13,6 chilometri ed è un semi-permanente, ricavato sfruttando una parte del circuito Bugatti, usato in MotoGP per il GP di Francia, alle strade solitamente aperte per la circolazione ordinaria. Durante la corsa, orde di appassionati si spostano da una parteltra del circuito per ammirare le fasi di gara da diverse angolazioni: solo sul rettilineo del Hunaudières non è possibile ...