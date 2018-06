Moby vende tutti i suoi vinili per beneficenza L’asta online sarà pubblica

gqitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Dj, produttore, musicista,nella sua vita ha raccolto una collezione enorme die ora alcuni di essi potranno essere nostri. Lo statunitense classe 1965 noto per album come Play e 18, ha messo all’asta il suo immenso tesoro per raccogliere fondi in favore della Physicians Committee for Responsible Medicine (Cprm), organizzazione che si batte contro i test scientifici sugli animali. Convertitosi recentemente al cristianesimo, Richard Melville Hall, come appare all’anagrafe, all’arte ha sempre affiancato l’attivismo, la voglia di “risvegliare le coscienze”, come dice lui, e di qui nascono le sue battaglie per i diritti degli uomini e degli animali, lae la dieta vegana. Nell’aprile poi ecco arrivare il primo passo concreto:mette all’asta, sempre per la Cprm, la sua collezione di oltre cento sintetizzatori tra cui spicca il ...