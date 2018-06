Ministro Tria cancella visita a Parigi Gelo tra Italia e Francia | Moavero

Caso Aquarius - il Ministro Tria rimanda il viaggio a Parigi. Salvini : “Macron si scusi” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione...

Ministro Tria annulla visita in Francia : 14.05 Il Ministro dell'Economia, Tria, ha annullato il viaggio in programma oggi a Parigi, dove avrebbe dovuto incontrare l'omologo francese Le Maire. La decisione, alla luce degli ultimi sviluppi nelle relazioni tra l'Italia e la Francia dopo le esternazioni sulla vicenda dei migranti dell'Aquarius. Lo confermano fonti governative. Resta invece confermata la visita di domani a Berlino per un primo colloquio con il Ministro delle Finanze ...

Il Ministro dell'Economia Tria cancella la visita a Parigi. Avrebbe dovuto incontrare l'omologo Bruno Le Maire : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi non si recherà a Parigi per incontrare il suo omologo Bruno Le Maire. È il primo segnale ufficiale del Governo italiano alla Francia in vista di un'altra visita, quella di venerdì del premier Giuseppe Conte, che non ha deciso ancora se recarsi o meno Oltralpe. Continua lo scontro diplomatico tra Roma e Parigi nato dopo le esternazioni del partito di maggioranza e del Governo ...

Migranti - gelo tra Italia e Francia. Il Ministro Tria cancella la visita a Parigi : Che la misura fosse colma lo si era capito già ieri sera quando da Palazzo Chigi hanno fatto trapelare l'indisponibilità del premier Giuseppe Conte a incontrare il presidente Emmanuel Macron al bilaterale di Parigi. Le parole usate dai vertici francesi contro il governo Italiano, dopo la decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti Italiani alla nave Aquarius della Ong SOS Mediterranée con 629 immigrati clandestini a bordo, sono troppo ...