Ministro Tria annulla visita in Francia

Migranti - Tria annulla incontro con Ministro francese Le Maire : Roma, 13 giu. , askanews, Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro in programma a Parigi con l'omologo francese Bruno Le Maire previsto per oggi pomeriggio alle 17.30 alla luce dello scontro fra Italia e Francia sulla ...

