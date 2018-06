Ministero degli Esteri russo | incoscienza politica le nuove sanzioni USA

Il Ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano - dopo che Salvini aveva detto che il paese «esporta galeotti» : Lunedì il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano, dopo che nella giornata di ieri il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva detto che la Tunisia «esporta galeotti». I una nota, il ministero degli Esteri della Tunisia ha detto The post Il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano, dopo che Salvini aveva detto che il paese «esporta galeotti» appeared first on Il Post.

Potrebbe essere in corso un attacco al Ministero degli Interni a Kabul - dice Reuters : Fonti di polizia afghane hanno detto a Reuters che mercoledì mattina si sono sentiti colpi di arma da fuoco e un'esplosione nei pressi del ministero degli Interni afghano, a Kabul. Le stesse fonti hanno aggiunto che Potrebbe essere in corso

Ministero degli Esteri cinese a Taiwan : dicitura sulla "diplomazia del denaro" è infondata : La portavoce ha detto queste parole: "In questo mondo esiste solo una Cina, e il governo della Repubblica Popolare cinese rappresenta l'unico governo legittimo di tutto il Paese, mentre Taiwan ...

Luigi Di Maio - spunta l'amico d'infanzia per il Ministero degli Esteri : l'ipotesi Pasquale Salzano : Mentre la partita su Paolo Savona al ministero dell'Economia sta entrando nella fase calda, il lavoro sottotraccia sul fronte grillino continua per sistemare le caselle del ministero della Difesa e degli Esteri, poltrone chiave per la politica estera ...

Ministero degli Esteri cinese apprezza la soluzione di Spagna su questione riguardante Taiwan secondo il principio di "una sola Cina" : La Cina è contenta del continuo approfondimento della mutua fiducia politica, del progresso stabile delle cooperazioni in vari settori e dei risultati sempre crescenti ottenuti dalle cooperazioni su ...

VERONA - 19ENNE PORTATA IN PAKISTAN E SEGREGATA PER ABORTIRE/ Farah come Sana? Nota del Ministero degli Esteri : PAKISTAN, studentessa prigioniera: “Costretta ad ABORTIRE”. 20enne di VERONA sparita da mesi, i compagni di classe temono che la stessa ragazza possa fare una brutta fine(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:02:00 GMT)

Ministero degli Esteri russo : Kiev non è riuscita a screditare il Giorno della Vittoria - : La Parata del Giorno della Vittoria 2018 VIDEO E CRONACA TESTO Il Ministero ha sottolineato che "una falsa interpretazione dell'esito della Grande guerra Patriottica, che cancella la memoria dei ...

Il maxi ricorso degli assistenti giudiziari : “Noi - vincitori del concorso ma beffati dal Ministero” : Si sentono vittime di una beffa. Un’ingiustizia, verrebbe da dire, se non ci fosse di mezzo il ministero guidato da Andrea Orlando. Oggi il Tar del Lazio inizia a esaminare il ricorso di circa 350 persone che hanno partecipato all’ultimo concorso per assistenti giudiziari. Bandito a novembre 2016 dal ministero della Giustizia, inizialmente prevedev...

Vendita di armi italiane all'Arabia Saudita/ Causa contro azienda sarda e funzionari Ministero degli Esteri : Vendita di armi italiane all'Arabia Saudita: avviata una Causa legale da parte di tre organizzazioni umanitarie contro un'azienda sarda e funzionari del ministero degli Esteri.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:13:00 GMT)