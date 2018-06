Milano | trovato il corpo della 21enne scomparsa | un pescatore l' ha avvistato nel canale

Violenza sessuale su due pazienti : psichiatra latitante trovato a Milano dopo sette anni : I carabinieri di Salerno hanno rintracciato in un appartamento nei pressi di piazzale Loreto a Milano uno psichiatra di Roccapiemonte, nel Salernitano, Gaetano Polichetti, ponendo fine alla sua ...

Milano - Manuel trovato impiccato con abiti bagnati - si cerca ancora la fidanzata scomparsa nel canale : I sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Cassano d'Adda e Melzo , Milano, riprenderanno a breve le ricerche di Sara Luciani, 21 enne di Melzo, scomparsa da casa venerdì sera dopo essere ...

Milano - 31enne trovato impiccato in casa. Scomparsa la fidanzata - ricerche in corso : Un operaio di 31 anni, Manuel Buzzini, residente a Melzo, nel Milanese, è stato trovato impiccato nel suo appartamento Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il giovane si è allontanato da casa in auto insieme alla fidanzata la sera dell’8 giugno, ma poi è tornato da solo, senza il mezzo e con i vestiti fradici. La compagna di 10 anni più giovane, Sara Luciani, risulta Scomparsa. I vigili del fuoco sono al lavoro per le ...

MELZO - SCOMPARSA 21ENNE : IL FIDANZATO SI È IMPICCATO/ Milano - ultime notizie : trovato paraurti auto nel Muzza : MELZO, 21ENNE SCOMPARSA: FIDANZATO trovato IMPICCATO, si teme caso di omicidio-suicidio. Sono scattate le ricerche della giovane dopo il ritrovamento shock.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:03:00 GMT)

Falco si schianta contro un grattacielo/ Uno dei volatili del Pirellone trovato morto a Milano da un operaio : Falco si schianta contro un grattacielo, uno dei volatili del Pirellone è stato ritrovato morto a Milano da un operaio che nel frattempo stava lavorando alla ristrutturazione di Torre Galfa.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:12:00 GMT)

Milano - senzatetto trovato morto nel parcheggio della Rinascente in Piazza Duomo : L'uomo, 64 annni, si sarebbe sentito male in via Agnello, e avrebbe cercato soccorso nei bagni della struttura

Milano : trovato con 7 - 7 chili droga e 186.600 euro dopo arresto del padre : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - dopo l'arresto del padre è stato perquisito e trovato in possesso di 7,7 chili tra marijuana e hashish, e di 186.600 euro in contanti, e per un giovane sono scattate le manette da parte degli uomini della Squadra mobile della questura di Milano. Il ragazzo è stato rintr

Milano : corpo senza vita trovato nell'Adda - in corso recupero salma : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nelle acque del fiume Adda, all'altezza della centrale idroelettrica che si trova nel comune di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. A dare l'allarme al 118, pochi minuti prima delle ore 21, è stato un passante. In que

Scheletro trovato in ex area ferroviaria a Milano : Uno Scheletro è stato trovato all'interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano. Al momento non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei ...

Milano - trovato scheletro in un ex deposito ferroviario : è di un uomo sparito nel 1991 : I resti umani si trovavano in un punto isolato dell'ex deposito ma facilmente raggiungibile dagli altri senzatetto della zona. E' dunque possibile che lo scheletro sia stato notato da altri e mai ...