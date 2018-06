Milano spaventata si blinda al Forum

ilgiornale

: Raga io sono molto spaventata, spero di riuscire a prendere i biglietti. Onestamente se non riuscissi a prenderli d… - adorvhood : Raga io sono molto spaventata, spero di riuscire a prendere i biglietti. Onestamente se non riuscissi a prenderli d… - oceaylou : Non importa quanti anni passeranno, ma per me sarai sempre il mio 'what if'. Colui che mi ha tenuto compagnia duran… - la_tinella : @stefizimzum Ti vedo spaventata come quando uno ero in metro a Milano e c’era uno seduto che mi faceva l’occhiolino… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Brindiamo ai sognatori per quanto folli possano sembrare come dice una canzone da premio. In alto i calici per Trento che ha pareggiato , 2-2, la serie scudetto del basket contrograzie al ...