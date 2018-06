Milano | polizia sequestra uccellini rari destinati al mercato nero

Milano - Polizia arresta piromane : Un 50enne, con precedenti penali, è stato arrestato a Milano dalla Polizia. L'uomo, sorpreso mentre incendiava uno scooter in via Jacini, a poca distanza da un'auto distrutta dalle fiamme in via ...

Milano : controlli polizia - 14 sorpresi ubriachi alla guida e denunciati : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - controlli, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 giugno, da parte della polizia stradale lungo le barriere di Milano Nord dell'autostrada dei Laghi, a Milano est sulla A4 direzione Bergamo e la Milano-Genova di Assago in ingresso in città. Complessivamente sono state 258

Milano. Agente di Polizia locale ucciso a processo il complice di Remi Nikolic : Il Comune di Milano esprime soddisfazione per la decisione della Corte di Appello di annullare la sentenza con cui Milos

Milano - la banda musicale della polizia in concerto : LaPresse, La banda musicale della polizia Locale e della Civica Orchestra di fiati ha tenuto un concerto a Palazzo Marino, in occasione della Festa della Repubblica. Presente anche il sindaco di ...

Sicurezza : Milano - tornano pattuglie miste carabinieri-polizia cinese : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - tornano a Milano le pattuglie congiunte Arma dei Carabinieri e Polizia cinese. Questa mattina, nel corso di un incontro in prefettura, al quale hanno preso parte il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, il console Generale della Repubblica Popolare cinese in Italia, il

Milano : Polizia sequestra droga e armi in cantine via Saint Bon : Milano,m 29 mag. (AdnKronos) – Tre pistole semiautomatiche con relative munizioni, due silenziatori artigianali, oltre un chilo di hashish sono stati rinvenuti e sequestrati ieri all’interno dei locali sotterranei di uno stabile in via Saint Bon 6, zona Inganni. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Lorenteggio che, dopo ore di osservazione e controllo nei pressi del complesso residenziale di edilizia popolare, sono ...

Milano : Polizia sequestra droga e armi in cantine via Saint Bon : Milano,m 29 mag. (AdnKronos) – Tre pistole semiautomatiche con relative munizioni, due silenziatori artigianali, oltre un chilo di hashish sono stati rinvenuti e sequestrati ieri all’interno dei locali sotterranei di uno stabile in via Saint Bon 6, zona Inganni. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Lorenteggio che, dopo ore di osservazione e controllo nei pressi del complesso residenziale di edilizia popolare, sono ...

Milano : auto polizia locale danneggiata da vandali : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Una pattuglia della polizia locale è stata danneggiata la scorsa notte a Milano da un gruppo di giovani. Nel corso di una festa in strada organizzata dagli studenti dell’Istituto Superiore Severi-Correnti in via Arona, due ragazzi sono saliti sul tetto della vettura, me

Milano : polizia individua cyberbullo 14enne - seguirà percorso terapeutico : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Insulti, anche di natura omofoba, foto accompagnate da commenti molto offensivi e pesanti discriminazioni sui social network. E' il trattamento riservato a un ragazzo di 14 anni da parte di un suo coetaneo, entrambi studenti di un liceo di una zona centrale di Milano. D

Milano - droga per i ragazzini - quattro arresti. Il covo segnalato alla polizia con l'app : alla fine, nella tarda serata, una volta tornati in questura, i poliziotti hanno impiegato quasi un'intera pagina di verbale solo per stilare l'elenco dello «stupefacente posto sotto sequestro». ...

Milano : Polizia perquisisce esponenti di Casapound : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato oggi ha eseguito dodici perquisizioni (delegate dai pm Alberto Nobili e Piero Basilone della Procura della Repubblica di Milano), a carico di altrettanti giovani esponenti milanesi del movimento Casapound, indagati per lesioni personali in concorso (

Milano : polizia arresta 2 minorenni per estorsione e lesioni (2) : (AdnKronos) - Le accuse nei confronti dei due ragazzi arrestati, di 15 e 16 anni, sono di estorsione e lesioni. Durante una lite con la vittima, di 15 anni, uno dei due, un giovane di origini sudamericane residente in Italia, lo ha colpito con un ombrello di legno, fino a spezzarglielo addosso. Poco

Milano : polizia arresta 2 minorenni per estorsione e lesioni : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – La polizia ha arrestato a Milano due minorenni per estorsione e lesioni ai danni di un 15enne. L’arresto è stato realizzato dagli agenti del commissariato Scalo Romana. L’operazione sarà presentata alle 11 in sala cronisti della Questura di Milano. L'articolo Milano: polizia arresta 2 minorenni per estorsione e lesioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano : Polizia controlla quasi 600 persone in due giorni (2) : (AdnKronos) - I controlli della Polizia di Stato di cui sopra sono stati effettuati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato 'Garibaldi/Venezia' - nell’ambito del protocollo Penelope - nella zona di via Benedetto Marcello, via Vittorio Veneto, Via Lecco e via Lazzaro Papi;