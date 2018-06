Milano | in Centrale con fucile ad aria compressa | denunciato senegalese Video | M5s

Milano - FERMATO IMMIGRATO IN CENTRALE CON FUCILE AD ARIA COMPRESSA/ Video - un ferro nero spuntava dai jeans : MILANO, in CENTRALE con FUCILE ad ARIA COMPRESSA, Video, FERMATO senegalese ‘attore’: “Mi sono fatto male”. Nascondeva nella gamba dei jean un FUCILE a canne lunghe(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:32:00 GMT)

Finge di zoppicare invece ha un fucile ad aria compressa nei pantaloni : fermato in stazione Centrale a Milano : Notato da due addetti dell'azienda dei trasporti all'uscita del metrò con una canna di ferro che sbucava da dietro. Denunciato per procurato allarme

Milano - si aggirava in stazione Centrale con un fucile ad aria compressa : fermato un uomo : Notato da due guardie Atm all'uscita del metrò un trentenne straniero è stato poi fermato: con sé aveva un "Winchester" a canne lunghe

Milano : controlli nel weekend a Stazione Centrale - sei arresti : Milano, 4 giu. (AdnKronos) - Sono stati sei, in tutto, gli arresti effettuati lo scorso fine settimana dalla Polfer in servizio alla Stazione ferroviaria di Milano Centrale. In particolare, sabato pomeriggio agenti in borghese hanno tratto in arresto un 35enne algerino senza fissa dimora che ha ruba

Milano : spaccio in zona Stazione Centrale - sei arresti : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Sei arresti a Milano per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta dalla polizia, è scattata in seguito all'arresto di un cittadino del Gambia, sorpreso ai giardini di via Benedetto Marcello mentre cedeva una dose di droga. I successivi accer

Guerriglia tra immigrati alla stazione Centrale di Milano : cittadini impauriti e turisti increduli : Terribile scena di Guerriglia tra immigrati alla stazione Centrale di Milano, tra cittadini impauriti e turisti increduli. Nelle immagini riprese e postate sulla sua pagina Facebook dal consigliere ...

Milano - rissa tra migranti alla Stazione Centrale/ Video - De Corato : "Per Sala non c'è un'emergenza sicurezza" : Milano, rissa tra migranti alla Stazione Centrale lo scorso sabato sera: intervento della polizia e nessun ferito. L'assessore De Corato contro il sindaco Sala.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:00:00 GMT)

Milano - maxi rissa davanti alla stazione centrale : il video pubblicato su Facebook : rissa nella serata di sabato 19 maggio in Piazza Duca d'Aosta a Milano, di fronte alla stazione centrale. Diverse persone si sono azzuffate nel piazzale davanti allo sguardo sbigottito di milanesi e turisti. Secondo quanto riportato...

Milano : furti sui tappeti mobili stazione Centrale - arrestate quattro donne : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Borseggiavano turisti e viaggiatori bloccando il tappeto mobile della stazione Centrale di Milano. Il trucco non è sfuggito alla polizia: ieri, quattro ragazze – tre bosniache e una croata – tra i venti e i trent’anni, sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso dagli uomini in borghese della Polizia Ferroviaria in servizio alla Centrale, che hanno assistito alla scena. Tre ...