Milano Due mesi di attività ed aggregazione per i giovani del Municipio 5

Fassone sicuro : “Milano è pronta per due stadi” : “Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un’analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l’Inter a San Siro”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone è intervenuto così sul futuro di San Siro, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo “La fine del calcio italiano”. “L’Inter ha le idee più chiare – ha ...

Fassone - Milano è pronta per due stadi : ANSA, - Milano, 12 GIU - "Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un'analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l'Inter a San Siro". L'...

Fassone - Milano è pronta per due stadi : ANSA, - Milano, 12 GIU - "Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un'analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l'Inter a San Siro". L'...

Violenza sessuale su due pazienti : psichiatra latitante trovato a Milano dopo sette anni : I carabinieri di Salerno hanno rintracciato in un appartamento nei pressi di piazzale Loreto a Milano uno psichiatra di Roccapiemonte, nel Salernitano, Gaetano Polichetti, ponendo fine alla sua ...

DIRETTA / Trento Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : palla a due! (finale gara-4) : DIRETTA Trento Olimpia Milano, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della finale scudetto. La EA7 conduce 2-1, finora il fattore campo è sempre stato rispettato(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 20:19:00 GMT)

A Milano Due femminicidi in 24 ore : Alla base dei due casi di cronaca che ieri hanno insanguinato il Milanese ci sono infatti innanzitutto due donne assassinate: la prima è Alexandra Del Rocio Mora Alvarez, una portinaia ecuadoriana di ...

Melzo - 21enne scomparsa : fidanzato si è impiccato/ Ultime notizie Milano : due ipotesi - ripartono le ricerche : Melzo, 21enne scomparsa: fidanzato trovato impiccato, si teme caso di omicidio-suicidio. Sono scattate le ricerche della giovane dopo il ritrovamento shock.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:17:00 GMT)

DIRETTA / Trento Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (finale gara-3) : DIRETTA Trento Olimpia Milano info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:17:00 GMT)

DIRETTA / Olimpia Milano Trento (risultato live 0-0) streaming video e Rai.tv : palla a due! (finale - gara-2) : DIRETTA Olimpia Milano Trento, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto di basket Serie A1. La EA7 conduce 1-0 nella serie dopo la vittoria di lunedì(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:09:00 GMT)

Milano - furto in casa del sindaco Sala : scarcerate due ladre su tre : Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre Continua a leggere L'articolo Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre proviene da NewsGo.

Milano - furto in casa del sindaco Sala : scarcerate due ladre su tre : Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre Continua a leggere L'articolo Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre proviene da NewsGo.

Milano - duello Sala-centrodestra : «Avanti sui diritti arcobaleno» : Prima di tutto «gioia». Prima delle polemiche che inevitabilmente si accenderanno dopo che il sindaco Giuseppe Sala ha firmato la registrazione dell'atto di nascita di nove bambini, attribuendo loro ...

Milano : picchiano due autisti bus che chiedono biglietto - 4 arrestati : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Sono saliti sull'autobus senza biglietto, si rifiutano di scendere e malmenano due autisti. Quattro giovani sono stati arrestati ieri a Milano. Intorno alle 21 di ieri, la polizia ha ricevuto una segnalazione per aggressione ai danni di due autisti della compagnia Asf e

Milano : picchiano due autisti bus che chiedono biglietto - 4 arrestati : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Sono saliti sull’autobus senza biglietto, si rifiutano di scendere e malmenano due autisti. Quattro giovani sono stati arrestati ieri a Milano.Intorno alle 21 di ieri, la polizia ha ricevuto una segnalazione per aggressione ai danni di due autisti della compagnia Asf e si è recata in piazza della Vittoria, dov’era avvenuto il fatto. Sul posto erano presenti le vittime, entrambi 45enni, autisti della ...