Milano adotta Contatore ambientale | calcola valore differenziata

Milano dice stop ai diesel e adotta gli occhi elettronici fermare le auto più inquinanti : Nel capoluogo lombardo nascerà una “Low emission zone” dove verrà vietato l’accesso ai veicoli diesel più inquinanti Milano è pronta a bandire le auto diesel, anche se in maniera graduale. La città meneghina lancerà la “Low emission zone” (area a bassa emissione di inquinanti) il 21 gennaio 2019, anche se in un primo tempo sarà in forma “soft”. A partire dal prossimo gennaio infatti sarà vietato l’ingresso al centro città ai veicoli diesel ...