Milan | Yonghong Li tra aumento di capitale e nuovo socio

Milan - l'americano Fisher al posto di Yonghong Li? Vuole la maggioranza : La banca è al lavoro per conto di un suo cliente il magnate americano John Fisher, figlio dei fondatori del marchio di abbigliamento Gap e proprietario di una serie di squadre in differenti sport: ...

Milan - Li Yonghong cerca soci in USA e Arabia : Il patron rossonero starebbe cercando soci disposti a rilevare anche solo una quota di minoranza del club. Intanto il capitano rassicura i tifosi su uan sua permanenza al Milan

Milan - i 21 giorni di Yonghong Li : nuovo socio e rifinanziamento : La prima mossa da attuare nel più breve tempo possibile è quella di reperire un socio di minoranza e chiudere la trattativa ; le nuove indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport parlano di ...

Ecco le mosse di Yonghong Li per non lasciare il Milan nelle mani di Elliott : Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport un nuovo socio sarebbe utile anche a frenare l'avanzata di un nuovo 'padrone' cioè Elliott, il fondo americano che al club ha prestato 303 milioni di euro. La ...

Yonghong Li scaccia gli incubi : bonifico pronto per il Milan : Mister Li però ha scacciato certe dicerie con l'ennesimo bonifico inviato, e che sarà visibile tra oggi e domani come scrive la Gazzetta dello Sport, alle casse di via Aldo Rossi come prima tranche ...

Milan : i 10 milioni di Yonghong Li visibili domani - arrivano da Shanghai : Anche se, continua, 'la camera di investigazione dell'Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA sembra aver già preso una decisione 'politica': escludere il Milan dalle Coppe per i troppi misteri ...

Milan - nuovo socio per Yonghong Li?/ Un'altra figura pronta ad affiancare il presidente : Nel Milan potrebbe presto entrare un nuovo socio: al fianco del presidente Yonghong Li ci sarebbe una persona fisica non cinese, da valutare il capitale che metterà eventualmente sul piatto(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:26:00 GMT)

Milan - Yonghong Li tratta per cedere una quota di minoranza : L'uomo d'affari cinese avrebbe individuato un soggetto cui vendere il 20% del club e reperire parte delle risorse con cui rimborsare Elliott L'articolo Milan, Yonghong Li tratta per cedere una quota di minoranza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Yonghong Li passa da Milano ma non dal Milan : Che il momento sia delicato per il Milan non ci sono dubbi. Tra rifinanziamenti, debiti, mercato e la sempre più possibile esclusione dalla prossima Europa league. Se poi ci si mette anche il blitz ...

Milan - la lunga settimana di Yonghong Li : dal rifinanziamento al piano UEFA : ... e senza passare dalla sede di Casa Milan: l'obiettivo era quello di compiere mosse importanti, con diversi inconti in agenda, per i 180 milioni di euro , interessi esclusi, che Rossoneri Sport ...

Li Yonghong - blitz segreto a Milano per rifinanziamento e Uefa : il piano : ... Li cerca di fare passi avanti per la parte di debito relativa al proprietario: non i 123 milioni di debito con il Milan, ma i 180 milioni di euro , interessi esclusi, che Rossoneri Sport Investment ...

Milan - blitz in Italia di Yonghong Li : il presidente rossonero vara il piano per evitare l’esclusione dalle Coppe : Yonghong Li è arrivato in gran segreto in Italia per provare a compiere qualche passo avanti per il rifinanziamento che il Milan ha con il fondo Elliott Yonghong Li scende in campo, lo fa in prima persona per evitare dicerie o incomprensioni. Il presidente del Milan è arrivato in gran segreto a Milano, avvisando il solo Marco Fassone e programmando con lui un incontro fondamentale per definire i prossimi passi da compiere verso il ...

Milan - Yonghong Li a Milano per provare a chiudere il rifinanziamento : Blitz riservato per accelerare la pratica con Elliott e provare a scongiurare l'esclusione dalle coppe europee L'articolo Milan, Yonghong Li a Milano per provare a chiudere il rifinanziamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Fassone prova a tranquillizzare i tifosi rossoneri : “i soldi di Yonghong Li sono in arrivo” : L’amministratore delegato del Milan ha parlato al termine del Consiglio di Lega, sottolineando come i soldi di Yonghong Li siano in procinto di arrivare Yonghong Li sta per il momento rispettando le scadenze, il presidente del Milan infatti ha versato i primi dieci milioni di euro relativi all’aumento di capitale che prevedeva il pagamento della prima tranche entro lunedì. Adesso il numero uno rossonero dovrà versare la seconda ...