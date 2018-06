Milan | spunta Fisher | il socio a sostegno di mister Li

Ragazza sparita nel Milanese - spunta l'ipotesi di una terza persona in auto : Un testimone ha raccontato ai carabinieri che, durante l'ultimo viaggio della coppia prima della scomparsa di lei e del suicidio di lui, sull'auto c'era anche un'altra persona

DONATELLA MilanI - ASSENTE A ORA O MAI PIÙ?/ Spunta Francesca Alotta al suo posto : DONATELLA MILANI, il ritorno direttamente dagli anni ottanta, dopo aver conquistato il cuore di fan e quello di Pupo cerca il rilancio in onda su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:28:00 GMT)

Milan - i rossoneri rifiutano due offerte e spunta un nome nuovo a centrocampo Video : Il Milan sta gettando le basi [Video]per affrontare la prossima stagione per la quale serviranno dei rinforzi importanti al fine di completare la rosa. Sui rossoneri pende, però, l’attesa della sentenza riguardo la punizione che l’Uefa dovrebbe infliggere al club rossonero. Tale decisione potrebbe influenzare il mercato del Milan, in quanto l’Uefa potrebbe comminare una multa salata o addirittura escludere i rossoneri dalle Coppe ...

Cagliari su Locatelli - spunta l'offerta per il Milan : Il Cagliari ha richiesto il centrocampista del Milan e della Nazionale Under 21, Manuel Locatelli. In giornata, a Milano, il d.s. dei sardi Carli ha infatti incontrato il "collega" rossonero, ...

Milan-Werner - spunta la nuova idea. Spifferi Higuain : fantacalcio? : Maldini: "Milan? Nello sport ci sono alti e bassi" incognite - Ora gli ultimi due nomi. Quello di Werner va detto piano: Timo, come detto, non tollera il frastuono, modalità che una volta lo ha ...

Calciomercato Milan - clamoroso inserimento per Higuain e spunta anche l’ipotesi Werner : Calciomercato Milan – E’ un mercato già caldissimo quello per la prossima stagione, in particolar modo un club molto attento è sicuramente il Milan che ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva nonostante qualche problema societario ed i ‘paletti’ previsti per il fair play finanziario. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il nome nuovo è quello che porta a Timo Werner, come noto i ...

Milan - Marco Fassone a caccia di nuovi finanziatori : spunta Hps : Più che le vie legali , minacciate da Marco Fassone , potranno quelle finanziarie. La decisione della camera giudicante dell'Uefa sul Milan arriverà entro metà giugno. E il suo contenuto - multa, rosa ...

Milan - spunta il tandem Goldman Sachs-Stephen Ross per il dopo Li : Il no della Uefa al settlement agreement riapre la partita sugli assetti proprietari del club Rossonero L'articolo Milan, spunta il tandem Goldman Sachs-Stephen Ross per il dopo Li è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - c'è l'idea Immobile. E in mezzo spunta Badelj : "Un attaccante importante-importante" confessa il d.s. Mirabelli a chi gli chiede di definire l'identikit del prossimo centravanti rossonero, come rivela Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola ...

Da Savona a Castelli - tutti gli ostacoli E spunta anche Moavero Milanesi : Ma tra le caselle che scottano resta sempre in primo piano quella dell'Economia. «Dei ministri se ne occupa il presidente del Consiglio che sarà incaricato», glissa Luigi Di Maio. Il nome di Paolo ...

Milan - non solo Cavani : per l'attacco spunta un nome top a sorpresa : Il Milan deve ancora chiudere la stagione di Serie A e sarà determinante mantenere un sesto posto che rappresenterebbe la migliore base possibile per ripartire nella prossima stagione. Sembrano essersi diradate le nubi all'orizzonte sul futuro di Mirabelli in rossonero: il direttore sportivo calabrese continua a lavorare in maniera incessante sul futuro, alla ricerca di quei profili che potrebbero fare al caso del sodalizio rossonero. A stretto ...

Donnarumma al Liverpool? / Klopp incontra Raiola - ma spunta anche il Napoli per il portiere del Milan : Donnarumma al Liverpool? Klopp incontra Raiola, ma spunta anche il Napoli dove il calciatore sarebbe spinto direttamente dall'agente che proverebbe a convincere il presidente De Laurentiis.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:39:00 GMT)