Milan | in arrivo un nuovo socio malese?

FELLAINI O CEBALLOS AL Milan? / Calciomercato - i rossoneri lavorano all'arrivo di un grande centrocampista : FELLAINI o CEBALLOS al MILAN? Calciomercato, i rossoneri lavorano all'arrivo di un forte centrocampista. Nell'agenda di Mirabelli e Fassone ci sono i calciatori di Real e Manchester.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:38:00 GMT)

MilanO - STOP AI DIESEL DAL 2019/ Con la Low Emission Zone multe in arrivo con le telecamere : STOP ai DIESEL a MILANO dal 2019. Con la Low Emission Zone si rischiano multe attraverso le telecamere. Nel mirino anche le auto Euro 4, a partire dal mese di ottobre(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Jon Hopkins e molti altri nella lineup di Astro - festival di musica elettronica in arrivo a Milano : Sabato 30 giugno The post Jon Hopkins e molti altri nella lineup di Astro, festival di musica elettronica in arrivo a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Milan - da Abate a Gomez : tesoretto in arrivo dagli esuberi : Oggi la Gazzetta dello Sport svela la lista di calciatori in partenza dalla rosa che potrebbero anche consentire qualche discreto ricavo utile. Calciomercato Milan, da Abate a Gomez: tutti gli ...

Milan - Fassone : "I soldi di Li sono in arrivo". Ma il New York Times : "Fuori dalle coppe" : Gli investigatori della Uefa avrebbero raccomandato l'esclusione dei rossoneri dalle coppe. Fassone: "I soldi di Li stanno arrivando"

Milan - Fassone prova a tranquillizzare i tifosi rossoneri : “i soldi di Yonghong Li sono in arrivo” : L’amministratore delegato del Milan ha parlato al termine del Consiglio di Lega, sottolineando come i soldi di Yonghong Li siano in procinto di arrivare Yonghong Li sta per il momento rispettando le scadenze, il presidente del Milan infatti ha versato i primi dieci milioni di euro relativi all’aumento di capitale che prevedeva il pagamento della prima tranche entro lunedì. Adesso il numero uno rossonero dovrà versare la seconda ...

Milan - Mister Li ha versato i primi 10 milioni. Fassone : "Soldi in arrivo" : Il proprietario del Milan, Li Yonghong, ha versato i primi 10 milioni di euro dell'aumento di capitale, la cui prima tranche era da completare entro lunedì. L'ufficialità ancora non c'è, ma arriverà ...

Calciomercato Milan : probabile cambio di squadra per Lapadula - in arrivo 11 mln Video : Il Milan sta vivendo con ansia queste settimane che separano i rossoneri dal decisivo verdetto dell’Uefa. Da Nyon, dopo aver sentito le dichiarazioni del Milan, i vertici dell’Uefa dovranno prendere delle decisioni sulla punizione da infliggere ai rossoneri. Il Milan starebbe preparando una linea difensiva improntata sul blasone del club in Europa e su un adeguato piano finanziario per i prossimi anni. La speranza è quella che l’Uefa non si ...

In arrivo la seconda edizione di Milano PhotoWeek : ... dal racconto diretto dei grandi fotografi ai reportage di guerra, dalle immagini del mondo all'arte contemporanea e all'attività dei giovani. Inoltre Palazzo Reale ospita quattro mostre promosse e ...

Calciomercato Milan - arrivo a parametro zero : “ho firmato con i rossoneri” : Calciomercato Milan – Nuovo arrivo in casa Milan, si tratta del terzino Ivan Strinic che come conferma lo stesso calciatore può considerarsi un nuovo innesto per i rossoneri: “Sì, non sono più un giocatore della Sampdoria e ho firmato un triennale con il Milan. Probabilmente il club annuncerà l’affare dopo la fine del Mondiale”, ha detto in un’intervista a 24. “Il Milan mi voleva anche quando ero al Napoli, ma ...

Milano. Domenica festa del quartiere Vigentino per l’arrivo della primavera : L’Associazione As.Co.Vingentino, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza la “festa di primavera 2018”. L’appuntamento è in programma

Milan - l'arrivo di Depay prelude l'addio di Suso? : La strada che porta a Memphis Depay potrebbe portare a una cessione eccellente o a un grosso cambio tattico

Milan - la mossa di Mendes : via Andrè Silva ma c'è un jolly in arrivo? Video : Il Milan di Gennaro Gattuso si sta preparando al meglio per l’ultimo impegno stagionale che vede i rossoneri sfidarsi contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Il risultato dell’incontro sara' decisivo per il futuro rossonero, infatti con una vittoria il Milan raggiungerebbe l’obiettivo prefissato ad inizio stagione ovvero la qualificazione diretta in Europa League. Dopo un inizio disastroso sotto la guida di Montella era difficile immaginare che i ...

Milan - ansia in casa rossonera : batoste in arrivo dall’Uefa - clamorosa richiesta a Berlusconi : Il Milan ha intenzione di concludere la stagione con il sesto posto, piccola consolazione dopo le premesse di inizio stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club rossonero. E’ ben noto infatti che il club rossonero abbia sforato le barriere poste relativamente al Fair play finanziario, come rivelato anche da Fassone a più riprese, ed ora è in attesa di conoscere la sanzione che potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di ...