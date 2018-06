Migranti | tutti i numeri dell' accoglienza | ecco come funziona in Europa

Migranti - Saviano : “Il Mediterraneo è un cimitero - ma non tutti stanno partecipando allo scempio. C’è chi resiste” : “Qualcuno un giorno, guardando questi mesi e anni, si chiederà: ‘Come sia stato possibile che l’Italia ha permesso tutto questo? E come è stato possibile rendere il Mediterraneo un cimitero?’. A quelle persone io dico: non tutti avranno partecipato a questo scempio. C’è chi ancora resiste e resisterà”. Così a Dimartedì (La7) lo scrittore Roberto Saviano conclude il suo monologo sui Migranti e ...

Migranti : Avramopoulos - tutti responsabili - non solo Italia-Malta : Sulla vicenda di nave Aquarius non è questione se il comportamento dell'Italia "sia legale o meno, ma se sia adeguato e in linea con la politica migratoria europea. Non seguiremo" la strada di chi ...

Migranti - hanno tutti ragione : non siamo in grado di aiutarli : hanno tutti ragione. No, non è il titolo del romanzo di Paolo Sorrentino, è la verità. E la verità bisogna dirla anche se è urticante, imbarazzante, brutta. Quello che vedo e che leggo in queste ultime ore è il trionfo dell’ignoranza, del bieco tifo da stadio e del degrado mentale dei lobotomizzati talebani sostenitori di questo o quel partito. Numeri, dunque. Senza imbrogliare. È vero che in Italia i rifugiati sono appena il 2,4‰ della ...

Migranti - la svolta di Salvini : chiusi tutti i porti italiani : Molti si attendevano una svolta. E, forse, è quello che davvero dovrebbe accadere. Matteo Salvini sarebbe pronto a chiudere i porti italiani alle porti italiani chiusi.Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, la nave con 600 Migranti che in qyeste ore sta trasportando gli ultimi soccorsi in queste difficili ore in mare potrebbe non esseer autorizzata ad atraccare in un porto italiano. La svolta senza precedenti avrebbe avuto il via libera di ...

Migranti - l'Unione europea "si sfascia" sul diritto d'asilo : tutti contro tutti : L'Unione europea "si sfascia" sulla riforma delle regole riguardanti l'accoglienza dei Migranti e il diritto d'asilo. Frattura netta sul sistema di asilo dell'Unione europea, in via di...

Migranti - tutti contro tutti in Europa. E l’Italia guarda a Orban : Alla fine la battuta di Jean Asselborn, ministro degli esteri del Lussemburgo, si è rivelata profetica: «Per Pasqua avremo un compromesso sulla riforma di Dublino. Ma non so di quale...

Migranti - Salvini : "Tunisia? Non tutti galeotti ma..."/ Il suo piano contro l'accoglienza indiscriminata : Migranti, Salvini: "Tunisia? Non tutti galeotti ma..." Il piano del Ministro dell'Interno contro l'accoglienza indiscriminata. Le ultime notizie.

2 giugno - l esordio di Conte 'E la festa di noi tutti'. Salvini 'Lavorerò per gli accordi di rimpatrio dei Migranti' : ROMA. È l'esordio dell'Italia politica nata dal voto del 4 marzo, questa giornata della festa della Repubblica. Si apre con il messaggio del neopremier: 'È la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti', dice Giuseppe Conte ...

Giustizia - Ue e Migranti : tutti i dubbi costituzionali nel contratto M5S-Lega : Il lavoro di lima nella messa a punto del contratto di governo M5S-Lega che ha preceduto il testo finale si è esercitato molto sul «comitato di conciliazione», riducendolo a una sorta di “vertice di maggioranza”. Ma le revisioni di forma e sostanza non sembrano scongiurare problematiche costituzionali nemmeno sulla sicurezza, sull’immigrazione e sui rapporti con l’Unione europea...

Milano - tra i gazebo M5s-Lega : divergenze su reddito di cittadinanza. Ma su Migranti e Berlusconi sono tutti d’accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...

Papa Francesco e il film di Wenders : "In Europa tutti Migranti" : Il Vaticano ha invitato tutti alla costruzione di una economia di 'nuovo tipo'. Il 'centro' deve, secondo le indicazioni del testo, ripensare se stesso e rinunciare a qualcosa. Gestione dell' ...

Governo M5S-Lega : da Migranti a flat tax - tutti i nodi da sciogliere : Immigrati, possibilità di riforme in deficit, nodo Tav, flat tax, limite di due anni al reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei punti che figurano evidenziati in rosso nella bozza del contratto di Governo M5S-Lega – non la bozza definitiva ma quella a cui si lavorava ancora questa mattina – dunque da sottoporre all’attenzione dei due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che dovrebbero pronunciarsi in merito decidendo la ...