Tensioni sui Migranti - il ministro Tria annulla il viaggio a Parigi Salvini : “Scuse - o Conte non vada a Parigi” : Ma dal ministero degli Esteri francese arrivano segnali di distensione dopo le accuse di ieri: «Siamo consapevoli degli sforzi dell’Italia»

Migranti - scontro tra Italia e Francia. Tria cancella la visita a Parigi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro con l'omologo francese Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. La decisione del ministro Italiano arriva dopo gli...

Migranti : Tria cancella viaggio a Parigi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha cancellato la missione in programma per oggi a Parigi, dove avrebbe dovuto incontrare il ministro francese, Bruno La Maire. Lo riferiscono fonti del Mef spiegando che la ...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. Alta tensione tra Italia e Francia : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Migranti - Tria annulla incontro con ministro francese Le Maire : Roma, 13 giu. , askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro in programma a Parigi con l'omologo francese Bruno Le Maire previsto per oggi pomeriggio alle 17.30 alla luce dello scontro fra Italia e Francia sulla ...

Migranti - gelo tra Italia e Francia. Il ministro Tria cancella la visita a Parigi : Che la misura fosse colma lo si era capito già ieri sera quando da Palazzo Chigi hanno fatto trapelare l'indisponibilità del premier Giuseppe Conte a incontrare il presidente Emmanuel Macron al bilaterale di Parigi. Le parole usate dai vertici francesi contro il governo Italiano, dopo la decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti Italiani alla nave Aquarius della Ong SOS Mediterranée con 629 immigrati clandestini a bordo, sono troppo ...

Migranti - Farnesina : accuse di Parigi compromettono relazioni. Salta l’incontro Tria-Le Maire : Per il ministro dell’Interno «i francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l'Italia». La mossa del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi arriva mentre a Catania sbarcano i 932 Migranti salvati dalla Guardia Costiera durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Rotunno (Unhcr Italia): preoccupati per l'accaduto...

Tensioni sui Migranti - il ministro Tria annulla il viaggio a Parigi : Le Tensioni con la Francia in seguito al caso Acquarius e alle critiche mosse da Parigi si complica. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha annullato il suo viaggio nella capitale francese previsto per oggi. Il ministro avrebbe dovuto prendere un volo in partenza alle 14 da Roma. Ieri erano arrivati duri attacchi ...

Migranti - incontro Merkel-Kurz. Cancelliera : “Ue sia unita”. L’austriaco : “Decidiamo noi chi arriva - non scafisti” : “Dobbiamo decidere noi chi arriva in Europa e non gli scafisti”. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz parla da Berlino e ribadisce la linea di Vienna sui Migranti. Proprio l’immigrazione è stata al centro dell’incontro con Angela Merkel che ribadisce quello che va dicendo da giorni: “Sull’immigrazione illegale dobbiamo rispondere in modo unitario. Questo tema ha il potenziale di danneggiare ...

Migranti - trattato di Dublino : come potrebbe cambiare sotto la spinta austriaca : Tra Berlino e Bruxelles è in corso un tentativo (forse l’ultimo) per recuperare al summit europeo del 28 e 29 giugno la proposta di modifica del regolamento di Dublino sui Migranti...

Aquarius - Salvini : salvare la Patria e non i Migranti : Mi chiedo a quale bisogno, oltre a quello di prendere voti, possa rispondere la retorica dell’uomo forte che risulta capace di accentrare su di sé le proiezioni di un popolo allo sbando che riesce a trovare unione e identità contro i migranti. È finita la pacchia, sembra una frase folle se si pensa a quali sono le condizioni di vita di popolazioni ancora colonizzate le cui avanguardie giungono in Europa. Con gli stracci al posto dei ...

Aquarius - ambasciatrice maltese in Italia : “Non c’entriamo nulla. Salvini ha ragione sui Migranti - ma basta provocazioni” : “Non abbiamo nulla a che fare con questa vicenda. E anche se Matteo Salvini mi piace, ha sbagliato: deve smetterla di fare dichiarazioni provocatorie“. L’ambasciatrice maltese in Italia, Vanessa Frazier, è intervenuta sul caso della nave Aquarius, che ha a bordo oltre 600 migranti, e il ministro dell’Interno non vuole far attraccare in Italia. Raggiunta telefonicamente da The Post Internazionale, la diplomatica spiega che ...

Migranti - Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino - parleremo con Salvini : Migranti, Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino, parleremo con Salvini Come riporta ilfattoquotidiano.it Il consiglio Affari interni… L'articolo Migranti, Germania e Austria dicono no a L’Italia riforma Dublino, parleremo con Salvini proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - anche Germania dice no a riforma Dublino. Austria sull’Italia : “Un alleato forte - parleremo con Salvini” : anche alla Germania la proposta della presidenza bulgara per la riforma del regolamento di Dublino non piace. “Com’è attualmente non la accettiamo”, ha detto il segretario di stato tedesco Stephan Mayer al suo ingresso al consiglio Affari interni, in programma oggi a Lussemburgo, dove il primo punto della discussione è dedicato proprio alla riforma del sistema di asilo europeo. Berlino quindi condivide la posizione italiana ...