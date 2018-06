Migranti | tensione Italia-Francia Macron |  «Non posso dare ragione a chi provoca»

Migranti - alta tensione Italia-Francia : la Farnesina convoca l'ambasciatore : Nessun contatto diretto tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente francese Emmanuel Macron,

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. Alta tensione tra Italia e Francia : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Quali saranno le conseguenze della tensione tra Francia - Spagna e Italia sui Migranti? : I migranti dell'Aquarius fanno rotta verso la Spagna, ma tra i Paesi europei volano gli stracci: l'Italia entra nel mirino degli insulti di Emmanuel Macron, che la definisce "cinica e irresponsabile", mentre per il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, Roma corre rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave dell'ong Sos Mediterranee. Il governo ...

Migranti AQUARIUS IN SPAGNA TRA 4 GIORNI/ Ultime notizie nave in tensione : Salvini “a breve missione in Libia” : MIGRANTI, AQUARIUS in SPAGNA. Premier Giuseppe Conte: “Grazie per solidarietà”. Il vice Luigi Di Maio spiega: “Non c'era emergenza”. Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 20:40:00 GMT)

Migranti - nel Mediterraneo anche una nave italiana con quasi 1000 persone. Tensione sulla Aquarius : La destinazione per la nave di Sos Mediterranée con i 629 a bordo sembra Valencia, ma: i profughi hanno paura di essere rispediti in Libia, uno ha tentato di...

Migranti - tensione con Malta. Conte : "Italia lasciata sola" : Conte prende la parola sulla lite tra Malta e l'Italia in merito allo sbarco di oltre 600 Migranti a bordo della nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée. I fatti sono noti: oggi Salvini, insieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, ha annunciato la chiusura dei porti alle imbarcazioni cariche di Migranti. E ha chiesto a La Valletta di assumersi le sue responsabilità. Dal Pd a Saviano, la sinistra è andata all'attacco del governo ...

Scontri al "valico dei Migranti" : tensione al confine Italia-Francia - Parigi invia rinforzi : Alta tensione al confine italo-francese. Il ministro dell'Interno francese ha annunciato l'invio di "importanti" rinforzi delle forze di sicurezza al confine con l'Italia, dopo le azioni di...

Tensione al confine tra Francia e Italia sui Migranti : scontri tra centri sociali e gendarmeria : Tensione al confine tra Francia e Italia, dove una manifestazione dei No Tav e della "rete di solidarietà" è stata fermata dalla gendarmerie d'oltralpe. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio Italiano, era stato organizzato in risposta all'iniziativa degli estremisti di destra contro il transito dei profughi.Continua a leggere

Migranti - tensione al corteo antifascista con polizia francese : tensione tra i manifestanti antifascisti italo-francesi dei movimenti No Tav e Briser les frontieres e le forze dell'ordine francesi al confine di Monginevro. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ...