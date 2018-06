Migranti | Schlein | “In Europa la Lega assente alle 22 riunioni per negoziare il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018) “Lanon ha mai partecipato a nessuna delle 22di negoziato che abbiamo svolto nel corso di due anni sulla riforma di Dublino. La riforma, ricordiamolo, è necessaria per cambiare la norma. In base alla quale le persone sono costrette (salvo certi casi) a chiedere l’asilo nel primo Paese dove arrivano. La stessa norma per cui per anni altri Paesi hanno potuto rimandare in Italia migliaia di persone che non volevano tornarci, solo perché sono entrate indall’Italia”. Ellyrlamentare S&d (anza Progressista dei Socialisti e dei Democratici) e relatrice per il suo gruppo della riforma del regolamento di Dublino, in un commento su Facebook ricorda l’assenza della partecipazione dellaalla modifica del testo, che nella versione approvata dal Parlamento prevede “il ricollocamento automatico e permanente obbligatorio per ...