Migranti sbarcati a Catania | i due giovani somali sono morti abbracciati

Sbarcati a Catania oltre 900 Migranti : Catania , 13 giu. (Adnkronos) - Ha fatto ingresso poco dopo le 7 al Porto di Catania la nave 'Diciotti' della Guardia Costiera con a bordo 937 migranti recuperati nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo in diverse operazioni di salvataggio. Tra loro anche due cadaveri. Al Molo di Mezzogiorno sono stat

Migranti - sbarcati 53 in spiaggia di Noto. Domani oltre 900 a Catania : Migranti , sbarcati 53 in spiaggia di Noto. Domani oltre 900 a Catania Le persone erano a bordo di un’imbarcazione che ha ripreso il largo dopo il trasbordo. Domani mattina intorno alle 8 l'arrivo a Catania della nave 'Diciotti' della Guardia Costiera, che trasporta anche due cadaveri Parole chiave: ...

Arrestati per furto Migranti sbarcati : ANSA, - CAGLIARI, 2 GIU - Avevano messo piede sulla spiaggia del Sud Sardegna solo da qualche minuto e hanno subito tentato un furto . Il tempestivo intervento dei carabinieri, però, ha mandato in fumo ...

Migranti . Oggi 461 sbarcati dai tedeschi a Messina : Migranti. Oggi 461 sbarcati dai tedeschi a Messina – Non si fa il governo Salvini-Di Maio e i tedeschi riprendono a portarci a casa nostra i Migranti. E’ arrivata stamane intorno alle 8, nel porto di Messina , la SeaWatch3 con a bordo 461 migranti soccorsi al largo della Libia. Sulla nave della ong tedesca Sea Watch 103 minori non accompagnati, 14 bambini e un neonato. Negli ultimi 17 giorni l’equipaggio ha compiuto cinque ...

Migranti : un centinaio sbarcati a Pozzallo - sindaco 'via i tunisini' : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - sbarcati stamani a Pozzallo, in provincia di Ragusa, un centinaio di Migranti, soccorsi nel Canale di Sicilia dalla nave militare Protector battente bandiera inglese. Tra loro ci sono anche una decina di donne e oltre 30 minori. E il nuovo approdo è l'occasione per il