Migranti | Salvini | sta nascendo un asse italo-tedesco

Aquarius - Salvini a Macron : “Emmanuel - se hai il cuore così d’oro - accogli 9mila Migranti come avevi promesso” : “Il Paese più in torto con noi è la Francia che si era impegnata a prendere 9816 persone immigrate dall’Italia. Se n’è prese 640. Faccio quindi un appello al presidente Macron, che dice che gli italiani sono brutti e cattivi e Salvini è vomitevole”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito, En Marche. E continua: ...

Cosa ha detto Salvini a Otto e mezzo su Migranti - Macron e telegiornali Rai : "Il presidente francese ci dà lezioni, ma gli ho detto che non mi sembra garbato dire vomitevole" al popolo italiano. Anche perché Macron l'anno scorso ha chiuso i porti". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto, intervistato a ‘Otto e mezzo' alle critiche del presidente francese all'Italia, sOttolineando inoltre che "la Francia ospita meno della metà ...

Gli italiani stanno con Salvini Migranti - ok al governo dall'80% Sondaggio-lampo di Affaritaliani.it : L'80% degli italiani, quindi la stragrande maggioranza della popolazione, si schiera con il ministro dell'Interno Matteo Salvini e con il governo Lega-M5S sulla questione delicatissima dell'immigrazione dopo il caso della nave Aquarius Segui su affaritaliani.it

"Da Salvini politiche vomitevoli". Ma anche Macron nega lo sbarco ai Migranti dell'Aquarius : Parigi ha già bloccato i buoni propositi della Corsica. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille Simeoni, infatti, ha dichiarato di essere disponbile ad accogliere la Aquarius durante un'intervista rilasciata a Libération."Di fronte all'urgenza il consiglio esecutivo di Corsica propone a Sos Mediterranee d'accogliere l'Aquarius in un porto corso", ha detto Simeoni. La sua proposta, però, stona con la volontà delle ...