Migranti Salvini | spero arrivino scuse dalla Francia Aquarius in navigazione verso

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila Migranti come promesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...

Migranti - Salvini : Ue parli adesso o taccia per sempre : "Se l'Europa c'è parli adesso o taccia per sempre. Non possiamo accogliere tutti noi". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando in Senato del caso della nave Aquarius. Rispondendo a ...

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Roma convoca l'ambasciatore francese : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

Salvini : "Macron si scusi subito e accolga i 9000 Migranti promessi" : "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del governo francese che spero diano scuse". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando al Senato, riferendosi alle dichiarazioni del portavoce del partito di Macron, En Marche, che ieri ha definito "vomitevole" la posizione dell'Italia sui migranti."Il problema non ...

Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: "La Francia chieda scusa"

Travaglio : “Migranti? Prendere lezioni da Francia e Spagna fa abbastanza ridere. Salvini? Casta allo stato puro” : “La Spagna, ai tempi di Zapatero, sparava sui migranti e la Francia ha dimostrato tutto il suo umanitarismo, facendo carne di porco dei diritti dei migranti a Ventimiglia. Quindi, penso che Francia e Spagna dovrebbero stare zitti davanti al nostro operato”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì, su La7. “Prendere lezioni da certi Paesi fa abbastanza ridere” – ...

Migranti - Salvini : «Ora i francesi fanno i fenomeni - ma se chiedono scusa non c'è problema» : «I francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l'Italia, tra cui moltissime donne e bambini». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «...

Migranti - Salvini : francesi fenomeni. Ne hanno respinti 10mila : Roma, 13 giu. , askanews, 'I francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di 10.000 persone alle frontiere con l'Italia, tra cui molte donne e bambini, e accolgono , e pagano, molti meno ...

Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius

Migranti - Salvini : sta nascendo un asse italo-tedesco : Roma, 13 giu. , askanews, 'Il piano è che finalmente l'Unione europea si occupi davvero della difesa dei suoi confini. Che poi sono anche i nostri'. Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini,...

Aquarius - Salvini a Macron : “Emmanuel - se hai il cuore così d’oro - accogli 9mila Migranti come avevi promesso” : “Il Paese più in torto con noi è la Francia che si era impegnata a prendere 9816 persone immigrate dall’Italia. Se n’è prese 640. Faccio quindi un appello al presidente Macron, che dice che gli italiani sono brutti e cattivi e Salvini è vomitevole”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito, En Marche. E continua: ...

Cosa ha detto Salvini a Otto e mezzo su Migranti - Macron e telegiornali Rai : "Il presidente francese ci dà lezioni, ma gli ho detto che non mi sembra garbato dire vomitevole" al popolo italiano. Anche perché Macron l'anno scorso ha chiuso i porti". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto, intervistato a ‘Otto e mezzo' alle critiche del presidente francese all'Italia, sOttolineando inoltre che "la Francia ospita meno della metà ...