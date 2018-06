Migranti | Salvini | francesi fenomeni Ne hanno respinti 10mila

Aquarius - Salvini a Macron : “Emmanuel - se hai il cuore così d’oro - accogli 9mila Migranti come avevi promesso” : “Il Paese più in torto con noi è la Francia che si era impegnata a prendere 9816 persone immigrate dall’Italia. Se n’è prese 640. Faccio quindi un appello al presidente Macron , che dice che gli italiani sono brutti e cattivi e Salvini è vomitevole”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini , a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito, En Marche. E continua: ...

Salvini adesso sfida Macron : "Hai cuore? Domani ti do 9mila Migranti " : Matteo Salvini raccoglie le accuse della Francia lanciate dal partito di Macron e lancia il guanto di sfida all'inquilino dell'Eliseo. "Al Presidente francese dico 'Emmanuel, se hai il cuore così d'oro come dici, Domani ti daremo le generalità di 9mila migranti che ti eri impegnato a prendere".Da stamattina i rapporti tra Parigi e Roma si sono fatti tesi. Dopo la decisione di Salvini di chiudere i porti, dopo la diatriba con Malta e il ...

Migranti : Boldrini a Salvini - spegni twitter e lavora : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Bacioni? Sorrisi? Ma di che parli, hai capito che sei ministro e devi risolvere i problemi, non crearne di nuovi come stai facendo? La campagna elettorale è finita, forza, mettiti a lavorare e spegni twitter per un po’ #BastaPropaganda”. Lo scrive su twitter Laura Boldrini in risposta a Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Boldrini a Salvini, spegni twitter e lavora sembra essere il primo su ...