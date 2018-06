Migranti | nel Mediterraneo nuovi rischi Sabarcati a Catania in 900 Che succederà?

Onu : oltre 7 mld Usd incassati da trafficanti di Migranti nel 2016 : Roma, 13 giu. , askanews, Almeno 2,5 milioni di migranti in tutto il mondo hanno fatto ricorso alle organizzazioni dei trafficanti per attraversare le frontiere nel 2016, garantendo loro oltre 7 miliardi di dollari di profitto, cifra pari alla spesa di Stati Uniti e ...

Migranti - Def : “Costi per l’Italia verso i 5 miliardi l’anno. Nel lungo periodo gli immigrati regolari riducono il debito/pil” : “La diminuzione del flusso netto migratorio dal 2018 avrebbe l’effetto di incrementare il debito, con un aumento medio rispetto al baseline di circa 22 punti di Pil (circa 370 miliardi di euro, ndr) tra il 2018 e il 2070″. Questo a fronte di spese che nel 2017 sono ammontate a 4,3 miliardi di euro e nel 2018 si attesteranno a 4,7 miliardi a “scenario costante”, 5 miliardi se i flussi aumentassero rispetto all’anno ...

Roma, 12 giu. (AdnKronos) – "Minniti ha fatto qualcosa ma lo ha fatto da solo. Ora l'Italia non vuole più agire da sola. Andremo a chiedere agli altri paesi di assumersi le loro responsabilità". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su radio 105.

Roma, 12 giu. (AdnKronos) – "Con noi basta: chi ha speculato con il business dell'immigrazione, cerchi un altro lavoro". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Matrix su Radio 105.

Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Annullare il vertice Italia-Francia? Ma questa è una decisione del presidente del Consiglio, Conte. Io non lo annullerei". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Matrix su radio 105.

Migranti - Toninelli a Tgcom24 : "Adesso il business è finito" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti torna sul caso Aquarius e sulle prospettive dell'immigrazione: "Aspettiamo un segnale dall'Ue"

Migranti - Ue contro l Italia. Macron 'Irresponsabile'. I socialisti a Salvini 'Poveretto'. Toninelli 'Mai chiusi i porti' : E aggiunge: 'È inammissibile fare della piccola politica su delle vite umane , ..., Lo trovo immondo'. Anche la ministra della Giustizia spagnola non esclude 'responsabilità penali internazionali' ...

Migranti - Saviano : Salvini e Toninelli si comportano da banditi : ... bandito è chi lucra sui disperati "Caro Roberto Saviano, i banditi sono coloro che hanno lucrato per anni sulla disperazione dei profughi, con la complicita' di certa politica. Chiedere agli altri ...

Migranti - scontro sui social fra Saviano e Toninelli. E Salvini interviene : ... 'Aiutare significa fare un braccio di ferro prendendo in ostaggio donne e bambini? Rischiare sulla loro pelle senza sapere, ancora oggi, che fine faranno? No Toninelli, questa non è politica, ma ...

La versione di Toninelli sui Migranti smentisce quella di Salvini : [L'intervista a Danilo Toninelli inizia a 1:01:00] Il caso della nave Aquarius ha mostrato la frattura tra la Lega Salviniana e una parte del Movimento 5 stelle. Ieri Filippo Nogarin, il sindaco pentastellato di Livorno, con un post sulla sua pagina Facebook si era schierato contro il governo e

Toninelli al termine del vertice sull'immigrazione : "Non è detto che i Migranti debbano sbarcare in un porto" : "Non c'è scritto da nessuna parte che il "place of safety", cioè il luogo in cui devono essere sbarcati e messi in sicurezza i migranti, debba essere un porto. Può essere anche una nave, battente bandiera straniera. Di conseguenza noi chiederemo un'assunzione di responsabilità a quei paesi di cui le navi della Ong battono bandiera". Queste le parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, al termine del ...