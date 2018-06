Migranti | nave Diciotti sbarca a Catania | a bordo 937 persone | due sono morti

La nave Diciotto sbarca a Catania : 932 Migranti a bordo : È arrivata nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 932 migranti salvati durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Nell'imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio. Cinque dei migranti , quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in ospedali siciliani di Agrigento e Palermo con elicotteri del 118, dopo un primo tras bordo ...

Catania - arrivata al porto la nave della Guardia Costiera con 932 Migranti : È arrivata intorno alle 7 di mercoledì mattina nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati negli ultimi giorni durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Nell’imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio, mentre cinque persone, quattro donne incinte e un minorenne, sono stati già trasferiti in elicottero negli ospedali di ...

Catania - la nave Diciotti con 932 Migranti è arrivata/ 220 minori - 13 donne incinte - due non ce l’hanno fatta : Catania , la nave Diciotti con 932 migranti è arrivata : 220 minori , 13 donne incinte , due non ce l’hanno fatta . I profughi stanno ricevendo assistenza dal personale a terra(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Migranti - nave approdata a Catania con 932 persone : Palermo, 13 giu. , askanews, E' arrivata stamani nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 932 Migranti salvati nei giorni scorsi in sette operazioni di soccorso nel ...

Catania - al porto la nave Diciotti con 932 Migranti : la festa dei sopravvissuti : Su imbarcazione della Guardia costiera 13 donne incinte e due cadaveri. Al via la macchina dell'accoglienza e dei controlli

Catania - arrivata la nave Diciotti con oltre 900 Migranti a bordo - : L'imbarcazione della Guardia Costiera ha portato in Sicilia le persone salvate in sette operazioni di soccorso al largo della Libia. Il vascello trasporta anche due cadaveri recuperati durante gli ...

Catania - arrivata la nave Diciotti con oltre 900 Migranti a bordo : Catania , arrivata la nave Diciotti con oltre 900 migranti a bordo L'imbarcazione della Guardia Costiera ha portato in Sicilia le persone salvate in sette operazioni di soccorso al largo della Libia. Il vascello trasporta anche due cadaveri recuperati durante gli interventi di salvataggio Parole chiave: ...

Catania - arrivata la nave Diciotti con 932 Migranti . A bordo anche due cadaveri : Mentre la nave Aquarius viaggia verso la Spagna, in direzione Valencia, scortata da due navi italiane, quella “ Diciotti ” della Guardia costiera è arrivata stamane nel porto di Catania . A bordo della nave ci sono 932 persone e anche due cadaveri , recuperati duranti gli interventi di salvataggio.Continua a leggere

Migranti - nave arrivata a Catania A bordo 900 persone e 2 morti Aquarius partita verso Valencia : E' arrivata al porto di Catania nave 'Diciotti' della Guardia Costeria, con oltre 900 persone a bordo . I Migranti sono stati soccorsi in diversi interventi nel Mediterraneo centrale. Recuperati anche due cadaveri. Segui su affaritaliani.it

Migranti : in 932 sulla nave Diciotti - arrivati a Catania : E' arrivata nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 932 Migranti salvati durante sette operazioni di soccorso al largo della Libia. Nell'imbarcazione ci sono anche due ...

Migranti - nave Diciotti giunta a Catania : 7.55 giunta nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 932 Migranti salvati in 7 operazioni di soccorso al largo della Libia. Sono quasi tutti eritrei.Molte le famiglie con bambini. A bordo anche 2 cadaveri recuperati durante gli interventi di salvataggio. 4 donne incinte e un minorenne sono già stati trasferiti in ospedali di Agrigento e Palermo,dopo un primo trasbordo a Lampedusa.Sul molo di Catania , oltre ai ...

Catania - arrivata la nave Diciotti con a bordo 932 Migranti | La Aquarius in viaggio verso Valencia : La nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati durante 7 operazioni di soccorso al largo della Liba, è arrivata nel porto di Catania. Intanto per la Aquarius è ripreso il viaggio verso la Spagna: se il meteo "aiuta" l'approdo è previsto non prima di sabato pomeriggio