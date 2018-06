Migranti | nave arrivata a Catania A bordo 900 persone e 2 morti Aquarius partita verso

Migranti : in 932 sulla nave Diciotti - arrivati a Catania : E' arrivata nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 932 Migranti salvati durante sette operazioni di soccorso al largo della Libia. Nell'imbarcazione ci sono anche due ...

Catania - arrivata la nave Diciotti con a bordo 932 Migranti | La Aquarius in viaggio verso Valencia : La nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati durante 7 operazioni di soccorso al largo della Liba, è arrivata nel porto di Catania. Intanto per la Aquarius è ripreso il viaggio verso la Spagna: se il meteo "aiuta" l'approdo è previsto non prima di sabato pomeriggio

Immigrazione : Italia invia in Spagna nave di Migranti rifiutata da Roma : Il ministro degli Interni e capo della Lega, Matteo Salvini, ha fatto della linea dura contro i migranti una priorità della sua politica. L'esecutivo intende fermare il flusso di migranti provenienti ...

E la nave con i Migranti si prepara alla traversata verso Valencia - con due unità italiane : L'Aquarius è sempre ferma a 35 miglia dalle coste siciliane, pronta a muoversi forse domattina. Sarà scortata da una motovedetta della Guardia costiera e da un'imbarcazione della Marina militare -

Guardiola - 150mila euro donati per riparare la nave della ong che soccorre i Migranti : Pep Guardiola dimostra una volta di più di essere attento non solo a quello che succede sul campo di calcio. Il tecnico catalano ha donato ben 150mila euro per riparare la nave di...

Pozzallo invia viveri e medicinali a Migranti su nave Acquarius : La solidarietà della città di Pozzallo non si ferma nemmeno davanti alle situazioni più difficili. inviati medicinali a migranti su nave Acquarius.

Aquarius - arrivano i rifornimenti sulla nave : i volontari servono il pranzo ai Migranti : In attesa che i migranti salvati dalla nave di Sos Méditerranée, l’Aquarius, vengano trasferiti su altre imbarcazioni e portati, nel giro di qualche giorno, al porto di Valencia, sono arrivati i rifornimenti per le persone a bordo. Dopo che già ieri i soccorritori denunciavano il rischio che non avrebbero avuto cibo a sufficienza, oggi hanno distribuito il pranzo. I video sono stati postati su Twitter dai giornalisti Oscar Corral e Sara ...

Pozzallo invia viveri ai Migranti bloccati sulla nave Acquarius : Pozzallo - Questa notte, grazie all'impegno della responsabile dell'hotspot di Pozzallo, Emilia Pluchinotta, è stato possibile dare un po' di sollievo ai migranti bloccati sulla nave 'Acquarius', ...

L’«altra» Aquarius - una nave Ong con 800 Migranti a bordo : Passata una nave – l’Aquarius autorizzata da Madrid ad attraccare a Valencia – ne arriva un’altra. Con l’inizio dell’estate si ispessisce il nodo del flusso migranti via mare: nel giugno dello scorso anno l’allora ministro degli Interni, Marco Minniti, minacciò di chiudere i porti italiani sovraccaricati da un’emergenza di 12mila sbarchi in pochi giorni. Ora è l’attuale titolare del Viminale, ...

Migranti - in 900 verso la Sicilia su una nave che il Governo non può fermare : C'è una nave nel Mediterraneo su cui - colpevolmente - in questi giorni si è tenuto un certo silenzio: la vicenda della nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée e dei sui 629 Migranti a cui l'Italia...

A Valencia i Migranti su nave Italiana : 9.52 "I naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotti a Valencia". E' quanto scrive in un tweet SoS Mediterranee, affermando che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) di Roma. "La nave Aquarius - aggiunge la ong riceverà rifornimenti da un'imbarcazione Italiana'. In un altro tweet Msf parla di un trasferimento di " alcune persone" dall' Aquarius a navi italiane per ...

