Migranti | nave approdata a Catania con 932 persone

Migranti - nave Diciotti giunta a Catania : 7.55 giunta nel porto di Catania la nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 932 Migranti salvati in 7 operazioni di soccorso al largo della Libia. Sono quasi tutti eritrei.Molte le famiglie con bambini. A bordo anche 2 cadaveri recuperati durante gli interventi di salvataggio. 4 donne incinte e un minorenne sono già stati trasferiti in ospedali di Agrigento e Palermo,dopo un primo trasbordo a Lampedusa.Sul molo di Catania, oltre ai ...

Catania - arrivata la nave Diciotti con a bordo 932 Migranti | La Aquarius in viaggio verso Valencia : La nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti salvati durante 7 operazioni di soccorso al largo della Liba, è arrivata nel porto di Catania. Intanto per la Aquarius è ripreso il viaggio verso la Spagna: se il meteo "aiuta" l'approdo è previsto non prima di sabato pomeriggio

Immigrazione : Italia invia in Spagna nave di Migranti rifiutata da Roma : Il ministro degli Interni e capo della Lega, Matteo Salvini, ha fatto della linea dura contro i migranti una priorità della sua politica. L'esecutivo intende fermare il flusso di migranti provenienti ...

E la nave con i Migranti si prepara alla traversata verso Valencia - con due unità italiane : L'Aquarius è sempre ferma a 35 miglia dalle coste siciliane, pronta a muoversi forse domattina. Sarà scortata da una motovedetta della Guardia costiera e da un'imbarcazione della Marina militare -

Guardiola - 150mila euro donati per riparare la nave della ong che soccorre i Migranti : Pep Guardiola dimostra una volta di più di essere attento non solo a quello che succede sul campo di calcio. Il tecnico catalano ha donato ben 150mila euro per riparare la nave di...

Pozzallo invia viveri e medicinali a Migranti su nave Acquarius : La solidarietà della città di Pozzallo non si ferma nemmeno davanti alle situazioni più difficili. inviati medicinali a migranti su nave Acquarius.