Migranti | Macron | ' Non posso dare ragione a chi provoca'

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» Macron : «Non cedere all’emozione» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Migranti - scontro tra Italia e Francia. Conte : 'Senza scuse di Macron non parto'. Tria cancella la visita a Parigi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato l'incontro con l'omologo francese Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. La decisione del ministro Italiano arriva dopo gli ultimi sviluppi ...

Salvini : "Macron si scusi subito e accolga i 9000 Migranti promessi" : "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del governo francese che spero diano scuse". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando al Senato, riferendosi alle dichiarazioni del portavoce del partito di Macron, En Marche, che ieri ha definito "vomitevole" la posizione dell'Italia sui migranti."Il problema non ...

Aquarius - Salvini a Macron : “Emmanuel - se hai il cuore così d’oro - accogli 9mila Migranti come avevi promesso” : “Il Paese più in torto con noi è la Francia che si era impegnata a prendere 9816 persone immigrate dall’Italia. Se n’è prese 640. Faccio quindi un appello al presidente Macron, che dice che gli italiani sono brutti e cattivi e Salvini è vomitevole”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito, En Marche. E continua: ...