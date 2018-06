Migranti | il vero progetto di Salvini e 5 stelle | campi profughi in Africa

Migranti - Trenta : mi attiverò per Nobel pace a Marina Militare : Il Mediterraneo è il mare che per secoli ha costituito il collante geografico, culturale, sociale, religioso ed economico tra il Nord e il Sud del nostro Mondo'. In questi anni, ha sottolineato, '...

Salvini può davvero chiudere i porti ai Migranti? : Qualcuno dice di sì, ma in realtà ci sono diverse leggi nazionali e trattati internazionali che lo vietano The post Salvini può davvero chiudere i porti ai migranti? appeared first on Il Post.

Su Migranti e ong c'è il primo vero screzio tra Salvini e Fico : Linea dura sulle Ong da una parte, difesa e supporto di chi si occupa dei migranti e dei più deboli dall'altra. Matteo Salvini torna alla carica sul ruolo delle Organizzazioni non governative che operano nel Mar Mediterraneo e, nello stesso giorno, Roberto Fico incontra Medici senza frontiere e si schiera al fianco di chi "fa solidarietà". Una coincidenza. Nulla di più, viene subito messo in chiaro. Due ...

Salvini 'Basta Migranti dei Cie a spasso per le città'. Succede davvero : Basta 'gente a spasso', basta migranti in giro per le strade 'che non si sa cosa fanno o fanno casino'. Matteo Salvini, parlando con i cronisti parlamentari in Transatlantico, annuncia con gran ...

Quanto spende davvero l'Italia per l'accoglienza dei Migranti? : Il Def contiene elaborazioni del ministero dell'Economia e delle finanze , Mef, e dalla Ragioneria generale dello Stato , Rgs, , effettuate sulla base di due scenari. Nel primo scenario, si ipotizza ...

Governo - il giorno del giuramento. Salvini 'Tagliare i 5 miliardi per l accoglienza dei Migranti. Troverò convergenze nella Chiesa' : Un messaggio i fiducia nella politica e nelle regole che arriva a poche ore dal via ufficiale del nuovo Governo, con il giuramento di Giuseppe Conte nelle mani di Sergio Mattarella . Una cerimonia ...

Verona : Università - il convegno su Lgbt e Migranti si farà - rinviato al 21 settembre (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La giornata prevederà due sessioni distinte, una giuridica e una di scienze umane per discutere i risultati della ricerca svolta nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin) 2015 dal titolo “Soggetto di diritto e vulnerabilità. Modelli istituzionali e

Verona : Università - il convegno su Lgbt e Migranti si farà - rinviato al 21 settembre : Verona, 25 mag. (AdnKronos) - La giornata di studio “Richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, prevista inizialmente per il 25 maggio, e quindi rinviata dopo le proteste di Forza Nuova, è stata riprogrammata dall’ateneo per il 21 settembre. La sospensione era stata disposta dal

Verona : Università - il convegno su Lgbt e Migranti si farà - rinviato al 21 settembre : Verona, 25 mag. (AdnKronos) – La giornata di studio ‘Richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, prevista inizialmente per il 25 maggio, e quindi rinviata dopo le proteste di Forza Nuova, è stata riprogrammata dall’ateneo per il 21 settembre. La sospensione era stata disposta dal Rettore Nicola Sartor ritenendo che l’evento potesse provocare rischi per l’incolumità dei partecipanti. ...

Verona : Università - il convegno su Lgbt e Migranti si farà - rinviato al 21 settembre (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La giornata prevederà due sessioni distinte, una giuridica e una di scienze umane per discutere i risultati della ricerca svolta nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin) 2015 dal titolo ‘Soggetto di diritto e vulnerabilità. Modelli istituzionali e soggetti giuridici in trasformazione”. L’ateneo provvederà alle misure necessarie per assicurare lo ...

Verona - stop del rettore a convegno su Migranti lgbt sgradito ai neofascisti. “No a scontri su temi eticamente controversi” : “L’Università non può prestarsi a strumentalizzazioni da parte di soggetti estranei al mondo scientifico che si scontrano su temi politicamente ed eticamente controversi come quelli delle migrazioni e dell’orientamento sessuale delle persone”. È con queste motivazioni che il rettore dell’ateneo di Verona, Nicola Sartor, ha rinviato una giornata di studi sulle migrazioni lgbti prevista per il 25 maggio. Giornata fortemente ...