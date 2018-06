Migranti | gelo tra Italia e Francia Il ministro Tria cancella la visita a Parigi

ilgiornale

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Che la misura fosse colma lo si era capito già ieri sera quando da Palazzo Chigi hanno fatto trapelare l'indisponibilità del premier Giuseppe Conte a incontrare il presidente Emmanuel Macron al bilaterale di. Le parole usate dai vertici francesi contro il governono, dopo la decisione di Matteo Salvini di chiudere i portini alla nave Aquarius della Ong SOS Mediterranée con 629 immigrati clandestini a bordo, sono troppo violente per passare sotto traccia. E così oggi ildegli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha messo in chiaro all'ambasciatore francese che quelle dichiarazioni "hanno compromesso le relazioni" tra i due Paesi. Tanto che ildell'Economia, Giovanni, ha subito annullato il viaggio aprevisto per oggi, e Salvini ha detto in Senato che "Conte è legittimato a non andare" al bilaterale con lae che, se dovesse optare per ...