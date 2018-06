Migranti | Farnesina | accuse di Parigi compromettono relazioni Salta l’incontro Tria-Le

Caos Migranti - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini : “L’Ue parli ora o taccia per sempre” : Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “L’Ue parli ora o taccia per sempre” Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “L’Ue parli ora o taccia per sempre” Continua a leggere L'articolo Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “L’Ue parli ora o taccia per sempre” proviene da NewsGo.

Dopo le frasi di ieri sulla vicenda Aquarius, il ministrodegli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha convocato l'ambasciatore di Francia in Italia. Intanto la nave della Guardia costiera italiana, con a bordo 932 migranti arrivata nel porto di Catania, mentre la Aquarius è in viaggio verso Valencia

18.28 "Non c'è alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei migranti che vanno in Israele dall'Africa e che Israele si è impegnata a non respingere". Lo precisano fonti della Farnesina. Netanyahu, illustrando l'accordo definito "senza precedenti", ha precisato che i migranti saranno "reinsediati" in particolare in Italia,Germania e Canada

Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro Migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.