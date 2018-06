Migranti | alta tensione Italia-Francia | la Farnesina convoca l' ambasciatore

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. Alta tensione tra Italia e Francia : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Migranti - Farnesina : accuse di Parigi compromettono relazioni. Salta l’incontro Tria-Le Maire : Per il ministro dell’Interno «i francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l'Italia». La mossa del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi arriva mentre a Catania sbarcano i 932 Migranti salvati dalla Guardia Costiera durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Rotunno (Unhcr Italia): preoccupati per l'accaduto...

Migranti e asilo - ecco perché Malta ha fatto più dell'Italia : Se si rapportano le richieste di asilo al numero di abitanti o alla superficie, si vede come lo sforzo maltese sia stato superiore a quello italiano.

Migranti e asilo - ecco perché Malta ha fatto più dell’Italia : Foto LaPresse – Carmelo Imbesi “Non possiamo accogliere tutti. Sono troppi“. Sono solo alcune delle frasi utilizzate da chi sostiene la linea della fermezza inaugurata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini con la decisione di chiudere i porti alla nave Aquarius. Imbarcazione dell’ong Sos Méditerranée che ora affiderà i 629 Migranti a bordo alla Marina italiana. Che a sua volta li porterà verso Valencia, in Spagna. Ma è ...

Accoglienza - Migranti e frontiere : così si comportano Francia - Spagna e Malta : Parigi respinge i migranti economici, la Spagna usa diplomazia e repressione, Malta non ha sottoscritto l’accordo chiave

Migranti - presidente Malta parla ad Assemblea Sicilia : M5s abbandona : I deputati regionali del M5s si sono alzati dai loro banchi e hanno abbandonato l'aula parlamentare quando il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, ha preso la parola in ...

Migranti : Avramopoulos - tutti responsabili - non solo Italia-Malta : Sulla vicenda di nave Aquarius non è questione se il comportamento dell'Italia "sia legale o meno, ma se sia adeguato e in linea con la politica migratoria europea. Non seguiremo" la strada di chi ...

Caso Aquarius - Migranti a Valencia su navi italiane. Msf : prima sbarco a Malta o in Italia : I 629 migranti della nave Aquarius raggiungeranno Valencia a bordo di navi Italiane. È questo il compromesso raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del...

La Spagna accoglie l'Aquarius<br>Malta fa arrivare cibo e acqua ai Migranti : 21.00 - L'Ong SOS MEDITERRANEE ha confermato questa sera che, nonostante l'apertura della Spagna ad accogliere la nave Aquarius e i 629 migranti a bordo, nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata e la nave è ancora ferma nel Mediterraneo tra Malta e l'Italia. Un'imbarcazione della Marina Militare di Malta ha fatto arrivare 950 bottiglie d'acqua e del cibo (pasta e snack vari) che secondo l'Ong basterà soltanto per un altro pasto da ...

Migranti - nave Aquarius verso Valencia. La Spagna interrompe il rimpallo tra Italia e Malta : 'Li accogliamo noi' : 'E' nostro dovere aiutare queste persone ed evitare una catastrofe umanitaria', dice il premier spagnolo Sanchez che incassa i ringraziamenti del Commissario all'immigrazione Ue, Avramopoulos -

Migranti - i veri porti chiusi sono quelli di Malta : nel 2017 23 Migranti - erano 2.008 nel 2013 : La popolazione di Malta stimata nel 2016 è di 437mila abitanti. Nel 2011 erano 416.268 e, secondo i dati Unhcr, Malta contava tra gli stranieri che vivevano sull'isola 1041 provenienti dalla Somalia, 548 dall'Eritrea, 403 dalla Libia...

"Il ministro dell'Interno vuole più respingimenti di rifugiati : enorme lite tra Merkel e Seehofer". In Germania salta il Piano Migranti : Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) non sono d'accordo sul respingimento dei profughi ai confini della Germania, e sul cosiddetto "masterplan sui Migranti" del ministero dell'Interno, al vaglio in queste ore in cancelleria. Lo scrive la Bild on line, che parla di "enorme lite" sul tema all'interno del governo, fra i due alleati. La presentazione del Masterplan prevista per domani "salta", aggiunge il ...

Migranti Aquarius - Salvini esulta "alzare voce paga"/ Spagna accoglierà nave a Valencia : Lega sfida Malta e Ue : Aquarius, Salvini chiude porti: M5s spaccato su Malta e Migranti, la Spagna di Sanchez accoglie la nave nel porto di Valencia. Leader Lega esulta, "alzare la voce paga, Ue faccia il suo"