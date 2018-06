Microfono iPhone | iPad e iPod Touch non funziona | soluzioni

chimerarevo

: EUR 24,99 Cuffie Bluetooth 4.1 Willful Auricolari Wireless Senza Fili Sport Cuffiette con Microfono Stereo #Corsa… - vincentmiccolis : EUR 24,99 Cuffie Bluetooth 4.1 Willful Auricolari Wireless Senza Fili Sport Cuffiette con Microfono Stereo #Corsa… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Il nostro dispositivo Apple è sempre stato un compagno fidato, ma recentemente abbiamo iniziato ad avere dei problemi con il? Può capitare che dopo anni di onorato servizio, il nostro dispositivo possa accusare qualche cedimento. Se durante una chiamata le persone non riescono a sentirci, oppure Siri non riesce a rilevare il nostro feedback vocale, ci potrebbe essere qualche problema con il. Si tratta di una situazione molto spiacevole, soprattutto considerato il fatto che le funzioni principali di uno smartphone si basano sul correttomento del. In questa guida vedremo come identificare e come risolvere questo fastidioso problema. Indice Verificare che ilnonCome risolvere il problema Altre guide interessanti Verificare che ilnonPrima di tutto, dobbiamo effettuare alcuni test per verificare che il problema ...