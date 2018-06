eurogamer

: Metro Exodus è impressionante in 27 minuti di gameplay in 4K! #MetroExodus - Eurogamer_it : Metro Exodus è impressionante in 27 minuti di gameplay in 4K! #MetroExodus - GamesNewsFinder : Xbox & Switch News: Metro Exodus: Girerà in 4K su Xbox One X ed avrà una storia ben tre volte più lunga delle prec… - GamesNewsFinder : Xbox & Switch News: Metro Exodus si mostra in un nuovo filmato gameplay in 4K -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Dopo aver assistito a un breve assaggio didurante la conferenza Microsoft all'E3 2018,torna a mostrarsi in quasi mezz'ora diinedito e questa volta in 4K, per conquistare tutti coloro che ancora erano immuni al fascino della produzione firmata 4A Games.Ilè tratto dalla versione beta del gioco e come riporta VG24/7 ci porta mano nella mano ad esplorare tanto i claustrofobici tunnel del gioco quanto le luminose e innevate ambientazioni della superficie. Oltre all'esplorazione possiamo goderci anche una buona dose di combattimento, in grado di darci un anticipo delle letali armi che potremo utilizzare nel gioco.Insomma, un video imperdibile per coloro che attendono l'uscita di, fissata per il 22 febbraio 2019 su PC, Xbox One e PS4. Che ne pensate della mezz'ora didiin 4K?Read more…