Meteo | altro che estate | nuova ondata di maltempo sull' Italia

Meteo - altro che primavera. Nuvole e temporali in tutta Italia almeno fino a giovedì : Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna della pioggia. Rovesci e temporali saranno una costante un po' in tutta Italia, specie sui rilievi, in Sardegna, al nord e sulla costa tirrenica.Questo non significa che pioverà 24 ore su 24, anzi. Non mancheranno anche delle belle parentesi soleggiate. Ma il maltempo sarà sempre in agguato, anche con forti grandinate o nubifragi, come già accaduto in diverse ...