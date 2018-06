Mercato NBA – San Antonio Spurs | per Kawhi Leonard è la settimana della verità | svelato

Mercato NBA – Irving non rifirmerà con i Celtics? Gli ex compagni dei Cavs confermano : i Knicks pronti al colpaccio : Kyrie Irving potrebbe non rifirmare con i Celtics alla scadenza del suo contratto: gli ex compagni dei Cleveland Cavaliers hanno svelato un importante retroscena che porta ai Knicks Il progetto dei Boston Celtics è uno dei migliori di tutta l’NBA. Roster relativamente giovane, ricco di underdog che sotto la splendida regia di Brad Stevens possono dire la loro anche in finale di conference e due stelle, possibilmente senza infortuni, del ...

Mercato NBA – LeBron James - il futuro è legato alla famiglia : ecco dove il ‘Re’ ha iscritto a scuola suo figlio : Nei prossimi giorni LeBron James deciderà il proprio futuro, dando priorità alla sua famiglia: secondo Gary Payton, il ‘Re’ avrebbe già iscritto suo figlio in una scuola di Los Angeles Concluse le Finals NBA, per LeBron James è tempo di pensare al futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in questa sessione estiva del Mercato e ascolterà con attenzione tutte le offerte che gli verranno proposte dalle altre franchigie. La permanenza ...

Mercato NBA - coach Casey ha firmato con i Pistons : Dwane Casey sarà il nuovo coach di Detroit, dopo il divorzio dai Toronto Raptors arriva subito una nuova offerta coach Dwane Casey cambia aria. Dopo essere stato licenziato dai Toronto Raptors, si accinge a firmare un contratto quinquennale con i Detroit Pistons. Casey, nonostante sia stato votato dai colleghi come coach migliore della stagione regolare, non ha convinto i Raptors a causa di una postseason deludente. Da qui la decisione di ...

Mercato NBA – Rivoluzione Cavs? Dopo LeBron James va via anche Kevin Love : nessuno è sicuro di restare : I Cavs saranno protagonisti, nel bene e nel male, del prossimo Mercato NBA: Dopo l’addio di LeBron James, anche Kevin Love potrebbe fare le valigie Concluse le Finals NBA, purtroppo non ne la maniera che in Ohio si sarebbero augurati, i Cleveland Cavaliers devono fare i conti con il prossimo Mercato NBA. La questione principlae è il futuro di LeBron James che, nonostante il diretto interessato non si sia ancora espresso in maniera chiara, ...

Mercato NBA - Popovich all’assalto : chiesto un incontro a LeBron James per creare un nuovo “super team” : LeBron James si appresta a vivere un’estate da free agent di lusso, con diverse franchigie pronte a sottoporgli un’offerta da urlo per convincerlo a firmare-- I playoff NBA sono terminati solo da poche ore, ma il basket americano non va in vacanza, anzi, tutt’altro. Adesso inizierà un’estate caldissima, ricca di colpi di scena che cambieranno la geografia dell’NBA in vista del prossimo anno. Ovviamente, il nome più chiacchierato nei prossimi ...

Mercato NBA - è già partita la caccia a LeBron : Embiid - e non solo - gli fa la corte via Twitter : Neanche il tempo di assaporarsi l'uscita dal campo, di sentire per l'ultima volta la folla di Cleveland urlare "MVP, MVP, MVP" in suo onore, che le voci, trattenute a fatica, hanno iniziato ...

Mercato NBA – LeBron James scarica i Cavs - pronto il nuovo addio : manca il talento per battere questi Warriors : LeBron James infiamma il Mercato NBA con delle dichiarazioni che lasciano spazio a pochi dubbi: il ‘Re’ sottolinea il gap di talento fra Cavs e Warriors, in estate sarà addio Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con l’anello che per il secondo anno consecutivo prende la via di Oakland, LeBron James ha fatto il punto della situazione in casa Cleveland Cavaliers. Dopo il doppio stravolgimento del roster, prima in estate e poi nel Mercato pre ...

Mercato NBA – In estate LeBron James parlerà con 4 top team : ecco le situazioni caso per caso : LeBron James, free agent alla fine della stagione, parlerà con 4 franchigie in particolare per decidere il suo futuro nella lega Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con l’anello che per il secondo anno consecutivo prende la via di Oakland, LeBron James studia attentamente tutte le ipotesi legate al suo futuro. Il ‘Re’ sarà free agent in estate e potrà ascoltare le proposte di tutte le franchigie che saranno interessate ad inserirlo nei loro progetti. ...

Mercato NBA : DeAndre Jordan vuole giocare ai Rockets - ma a Houston c'è già Clint Capela : Nell'estate 2015 DeAndre Jordan e la trade mancata ai Dallas Mavericks , la battaglia dei tweet, la sedia poggiata sulla maniglia per non fargli aprire la porta, le manovre di convincimento di Chris ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard a colloquio con Popovich nei prossimi giorni : il futuro verrà deciso prima del Draft : Kawhi Leonard parlerà del suo futuro ai San Antonio Spurs nei prossimi giorni: prima del Draft previsto un colloquio con Gregg Popovich Dopo averlo visto ai box per quasi tutta la passata regular season e la prima e unica serie dei Playoff, i tifosi dei San Antonio Spurs si sono abituati all’idea di non vedere il numero 2 nero-argento in campo, con la speranza che nella prossima stagione potesse rientrare a pieno ritmo. Ma siamo sicuri che Kawhi ...

Mercato NBA - Paul George - non solo OKC : anche gli Houston Rockets puntano a lui : Lui, a differenza di George, non rinuncerà per nessuna ragione al mondo a quei soldi; con buona pace dei Rockets, che saranno costretti a sborsarli e a rinunciare a qualcosa a causa di quello.

Mercato NBA – L’ex gm dei Cavs non ha dubbi : “ecco la prossima squadra di LeBron James” : L’ex gm dei Cleveland Cavaliers, David Griffin, ha spiegato quale sarà, a suo dire, la prossima squadra nella quale si trasferirà LeBron James in estate Quale sarà il futuro di LeBron James? Una domanda che non fa dormire sogni tranquilli i tifosi dei Cleveland Cavaliers ma che, contrariamente, fa sognare metà delle altre franchigie NBA. In estate il ‘Re’ sarà free agent e, indipendentemente dall’esito delle Finals (che ...

Mercato NBA – LeBron James e la strana coincidenza con NBA 2K19 : l’addio ai Cavs è… ‘ufficiale’ : LeBron James confermerà la strana coincidenza che vede il giocatore presente sulla copertina di NBA 2K19 cambiare squadra nel breve periodo? Nella giornata di oggi è arrivata una possibile conferma dell’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers. La ‘fonte’? 2K! Quest’oggi è stata infatti rilasciata la copertina di NBA 2K19 20th Anniversary Edition che vede proprio LeBron James come testimonial dell’edizione che ...

Mercato NBA – Problemi in casa Sixers - CJ McCollum ci prova : “Embiid si scontento? Vieni ai Blazers” : I Problemi legati al caso Colangelo hanno gettato i Sixers nel caos: CJ McCollum ha provato a reclutare Joel Embiid via Twitter Problemi ‘social’ per i Philadelphia 76ers. ‘The Ringer’ ha lanciato una vera e propria bomba in grado di gettare nel caos l’ambiente Sixers: il presidente delle basketball operation della franchigia, Bryan Colangelo, avrebbe usato account fake per criticare staff e giocatori, tra i quali Joel Embiid. Il centro dei ...